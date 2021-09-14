Радуцкий, Кива и Рудик рассказали, сколько им нужно денег для жизни в Киеве. Видео

Радуцкий сказал, что они с женой тратят 120 тыс. грн в месяц Скриншот: hromadske.ua / Facebook

В ролик попали представитель парламентского монобольшиства Михаил Радуцкий, глава партии "Голос" Кира Рудик и нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива.

Радуцкий сказал, что на двоих с женой тратит порядка 120–125 тыс. грн каждый месяц. Он отметил, что "не жалуется, что плохо живет".

Рудик отметила, что ей хватает зарплаты. "Но в свою кубышку залезаю. Примерно $2 тыс., наверное", – добавила она.

Кива назвал вопрос провокационным и не назвал суммы, которая ему нужна для жизни в столице.

"Я как народный депутат однозначно должен ответить, что мне хватает зарплаты, определенной государство. Но на самом деле люди созданы из греха и порока. Сколько денег ни давай, все равно будет мало. На самом деле удовлетворять свою сущность можно до бесконечности. Поэтому сколько Господь дает – я благодарен. [Дает] каждый раз по-разному", – заявил нардеп.