Разумков: Говорить о потере доверия к Раде пока рано

Спикер Верховой Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент – наиболее открытый орган власти в Украине, и говорить об утрате доверия к нему со стороны граждан пока рано. При этом, по данным июльского опроса Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, 75,1% граждан вообще или скорее не доверяют парламенту, а 18,6% скорее или полностью доверяют.

Спикер Верховой Рады Дмитрий Разумков считает, что говорить о потере доверия к Верховной Раде IX созыва рано, но в демократическом обществе доверие к любой власти со временем падает. Такое мнение он высказал 20 июля на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"К сожалению, доверие к власти всегда будет падать. Всегда. Я не помню таких примеров не только в истории украинской власти, но и вообще в истории демократической власти (мы не говорим об авторитарных режимах), чтобы был рост [доверия]. На самом деле если мы посмотрим на украинские реалии, то при действующей власти как раз и были положительные всплески. Если мы в общем посмотрим на тренд, то он идет по такой немного отрицательной кривой, но я думаю, что говорить о потере доверия рано", – сказал Разумков.

Он заявил, что парламент – наиболее открытый орган, потому что "все, что в нем происходит, можно видеть", заседания транслируются онлайн. Но парламент состоит из большого количества депутатов, "которые создают политический контент и не всегда несут положительный имидж для парламента", продолжил спикер.

Работу Рады за год Разумков оценил на четыре по пятибалльной системе.

"Потому что сказать, что мы работали на "отлично", – это будет неправда, сказать, что мы работали плохо, – тоже будет неправда. А четверка – это как раз та оценка, которая дает возможность двигаться вперед и развиваться и в дальнейшем достигать оценки "отлично". Мне бы очень хотелось, чтобы Верховная Рада IX созыва рано или поздно получила оценку "отлично", причем не от главы Верховной Рады, а от украинских граждан", – подчеркнул Разумков.

Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года. В пропрезидентскую фракцию "Слуга народа" входит 248 депутатов, что позволило ей сформировать монобольшинство.

По данным (.docx) июльского опроса Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Раде больше граждан не доверяют, чем доверяют (75,1% вообще или скорее не доверяют, 18,6% скорее или полностью доверяют, 6,4% затруднились с ответом).