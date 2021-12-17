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Разумков: На стадионе Зеленский говорил, что он – простой человек и пришел изменить систему. К сожалению, изменений не произошло

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Зеленский стал президентом Украины в 2019 году
Зеленский стал президентом Украины в 2019 году
Фото: EPA

Изменений, о которых говорил президент Владимир Зеленский во время дебатов перед президентскими выборами в 2019 году, не произошло. Об этом заявил бывший спикер Верховной Рады, внефракционный нардеп Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 17 декабря.

"Тогда это был большой шанс. Это был шанс такого уровня, которого не было ни у одного президента нашего государства. Это была полная монополия власти в стенах Верховной Рады Украины, это были все силовики для борьбы с коррупцией и достижения результатов, которых ожидало общество в продвижении реформ и завершении эпохи коррупции. Это был шанс на новое правительство – правительство, которое не было замешано в коррупционных схемах, правительство, которое готово было внедрять реформы. Это была абсолютно под президентом – в хорошем понимании этого слова – для реализации реформ Верховная Рада Украины, монобольшинство, которого никогда не было в стенах Верховной Рады и никогда уже не будет", – заявил политик.

По его словам, у власти были "уникальные шансы" для реализации обещаний, данных во время предвыборных кампаний, "чтобы действительно изменить систему власти, но остаться людьми".

"К сожалению, этого не произошло. Многие из тех, кто шел к власти, или стали такими же, или, к сожалению, команда, как сказал президент, его потеряла или выдавила из себя... Президент говорил на стадионе, что он – простой человек и пришел изменить систему. К сожалению, сегодня мы можем говорить, что не произошло изменений, которых ожидали общество и мы с вами... Сегодня риски угрозы демократии достаточно высокие", – заявил бывший спикер парламента.

Разумков отметил, что на эфир "Свободы слова Савика Шустера" не пришли представители власти.

"И это плохо. Потому что в 2019 году нам всегда было о чем говорить. Это не значит, что мы всегда были правы. Это были и ошибки. И действительно, мы пришли с небольшим опытом в управлении государством, политическим опытом. Но на тот момент это был больше плюс, чем минус. А сегодня занимать позицию страуса, прятаться и параллельно обвинять СМИ в том, что нет теплой ванны на эфирах, – мы не за это боролись в 2019 году", – сказал он.

Контекст:

19 апреля 2019 года за два дня до второго тура выборов президента Украины на НСК "Олимпийский" в Киеве состоялись дебаты Зеленского и пятого президента Петра Порошенко. По данным Министерства внутренних дел Украины, на стадионе присутствовало 22 тыс. человек.

"Я верю, что мы сможем прийти и сломать эту систему. С нормальными людьми, с другой ментальностью, с ментальностью ХХІ столетия! И дело не в том, что в вашем окружении были взяточники, это все неважно. Говорю вам как человек, Петр Алексеевич: вы отобрали у нас самое главное – пять лет. Сделаем их вместе!" – сказал Зеленский на дебатах Порошенко.

Зеленский стал президентом 20 мая 2019 года. До прихода в политику был художественным руководителем основанной им студии "Квартал 95".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: стадион, дебаты, Владимир Зеленский, Слуга народа, Дмитрий Разумков
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