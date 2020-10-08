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Разумков прокомментировал слова Богдана о своем возможном президентстве

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал, что был удивлен, когда увидел заявление бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана, что Разумков может стать будущим президентом Украины.

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Разумков: Я медленно, но уверенно шел по этой политической дорожке, но я не думал, что она настолько вертикально пойдет вверх
Разумков: Я медленно, но уверенно шел по этой политической дорожке, но я не думал, что она настолько вертикально пойдет вверх
Фото: EPA

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что пока не думал, будет ли баллотироваться в президенты в будущем.

Журналистка напомнила, что в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан назвал четырех политиков, которые, по его мнению, могут стать следующим президентом Украины, в их числе Разумкова.

"Я от Андрея Иосифовича не ожидал, что он меня включит в перечень... Было ли мне приятно? Я удивился. Удивился, потому что у нас были разные моменты взаимоотношений с Андреем", – сказал Разумков.

Бацман отметила, что о возможной победе Разумкова на президентских выборах в будущем говорит не только Богдан, но и другие политики, и уточнила, может ли он себе представить, что в один день возглавит Украину.

"Я никогда не мог себе представить, что возглавлю парламент. Пути господни точно неисповедимы. Да, это не значит, что нужно сесть на берегу речки и ждать, что это тебе приплывет... Потому что так можно не дождаться ничего. Ты должен идти своим путем. Делай, что должен, и будь что будет, – уверен, это абсолютно правильный подход. Желательно делать хорошо, а как уже получится – посмотрим. Два года назад у меня и в мыслях не было, что я буду главой Верховной Рады. Да, я медленно, но уверенно шел по этой политической дорожке, но я не думал, что она настолько вертикально пойдет вверх. Поэтому загадывать, что будет через три, четыре, пять, девять лет, честно, считаю преждевременным", – ответил спикер парламента.

Он сказал, что по состоянию на сегодня к президентской избирательной кампании не готовится.

"Сегодня я не готовлюсь к президентской кампании точно. У меня есть чем тут заняться. Парламентская кампания вроде как тоже не планируется в ближайшем будущем. Много работы, которую нужно реализовывать в стенах парламента. Свободного времени не остается... Загадывать, что будет когда-то, через длительный промежуток времени, глядя на те вызовы, которые стоят и передо мной как главой Верховной Рады, и перед страной, и перед украинским обществом, [сегодня не время]. Мы с вами видим количество заболевших [COVID-19] каждый день, непростую социально-экономическую ситуацию в стране и другие вопросы, которые требуют насущных действий. Построение таких стратегий и планов на будущее может пока подождать", – считает политик.

Бацман уточнила, сможет ли он, по его ощущению, стать успешным президентом, если все же решит баллотироваться.

"Любой из кандидатов на эту должность, идучи, уверен, что он будет там успешен... На этот процесс влияет много факторов, – ответил Разумков. – У тебя должен быть план, стратегия, у тебя должна быть команда, должны быть конкретно обозначенные цели и четкое понимание, как ты их будешь реализовывать. Потому что цель можно нарисовать космическую, но не знать, как это сделать".

Интервью с Разумковым выйдет сегодня вечером на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 18.00.

Политтехнолог Разумков в 2019 году был основным публичным спикером кандидата в президенты Владимира Зеленского во время предвыборной кампании, затем возглавил партию "Слуга народа". Став спикером парламента, уступил пост главы партии Александру Корниенко.

Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводили в начале сентября, Разумкову доверяет 22% украинцев, а 47% не доверяют.

Следующие президентские выборы в Украине должны состояться в 2024 году.

Теги: Верховная Рада, выборы, Алеся Бацман, президент, Дмитрий Разумков, Андрей Богдан
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