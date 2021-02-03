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ПОЛИТИКА

Решение набсовета о приостановке реформирования "Укрзалізниці" нарушает обязательства Украины перед ЕС – Золотарев

Наведение элементарного порядка в "хозяйстве" "Укрзалізниці" не отвечает интересам ряда олигархов, считает политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Андрей Золотарев: Набсовет останавливает одобренные им же решения компании о реструктуризации, новой тарифной политике, а также об инвестициях в капитализацию
Андрей Золотарев: Набсовет останавливает одобренные им же решения компании о реструктуризации, новой тарифной политике, а также об инвестициях в капитализацию
Фото: unn.com.ua

Украина взяла обязательства до 2022 года адаптировать условия работы "Укрзалізниці" к требованиям Евросоюза, имплементировав в законодательство целый ряд директив ЕС в сфере железнодорожных перевозок, но как только в последние месяцы реформирование перешло в практическую плоскость, наблюдательный совет "Укрзалізниці" внезапно остановил реформу. Об этом в своей колонке на сайте "Корреспондент" пишет 3 февраля политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Это следует из документа, решения НС, которое на днях слили в сеть. Решение резонансное и скандальное по своей сути, так как все может обернуться не только экономическими, но и весьма серьезными репутационными потерями для государства… В результате такого решения Набсовет останавливает одобренные им же решения компании о реструктуризации, новой тарифной политике, а также об инвестициях в капитализацию (обновление локомотивов и вагонов)", – отмечает эксперт. 

Необходимость реформирования "Укрзалізниці" была закреплена в указе президента Владимира Зеленского, а также расписана в плане мероприятий правительства, напомнил политолог.

В конце 2020 года новая команда "Укрзалізниці" начала реализацию плана вывода из кризиса и реформирования и была поставлена цель вернуть компании 40% рынка грузовых железнодорожных перевозок, началось разделение на отдельные вертикали в компании, специализированные на инфраструктуре и грузоперевозках, отметил Золотарев. Он напомнил, что были созданы следующие структуры: филиал грузовых перевозок "УЗ Карго" и оператор инфраструктуры "УЗ Инфра", за результаты работы "УЗ Карго" отвечает коммерческий директор Иракли Эзугбая, который в 2000-х руководил железной дорогой в Грузии. Кроме того, было принято решение об инвестировании 7 млрд грн в обновление парка грузовых вагонов и запланировано значительное увеличение капитальных инвестиций.

"Эти шаги утвердил наблюдательный совет "Укрзалізниці" в ноябре 2020 года. Министр инфраструктуры [Владислав] Криклий активно рекламировал эту реформу, заявив, что она соответствует директивам ЕС", – написал эксперт.

По оценкам Золотарева, позитивные сдвиги уже начались: увеличивается оборот вагонов, возвращаются клиенты, компания снизила тарифы для бизнеса в разгар экономического кризиса, запустила логичные бизнес-процессы, где логист выходит напрямую к заказчику, исключая возможность паразитировать на неповоротливости такой большой структуры как "Укрзалізниця". 

"Наведение элементарного порядка в "хозяйстве" "Укрзалізниці" мягко говоря не отвечает интересам ряда олигархов… В декабре начались информационные атаки на реформы "Укрзалізниці"… Нардепы из группы "Довіра", имеющей репутацию лоббистов олигархического кооператива, в конце 2020 года обратились в Кабмин, мол, снижение цен и тарифов – это плохо, при этом никаких экономических расчетов не дали, а о том, что это антикризисная мера поддержки экономики – оставили за рамками своего послания", – пишет эксперт.

По его информации, на основании этого обращения в конце января наблюдательный совет "Укрзалізниці" решил приостановить реформу, инициированную правительством и одобренную ранее им же. А в качестве причины был найден "бюрократический довод" о том, что "Укрзалізниця" ненадлежащим образом ответила на письмо-вопрос Мининфраструктуры, которое было направлено в компанию по факту обращения депутатов из "Довіри". 

Золотарев отмечает, что "эту информацию в сеть "слил" экс-директор по развитию бизнеса "Укрзалізниці" Андрей Рязанцев, уволенный в мае 2020 года.

"Правда, результаты работы этого менеджера трудно назвать развитием – доля компании на рынке грузовых перевозок упала до 19%, а парк вагонов с 2018 года обвалился почти на 11 тысяч вагонов", – написал политолог.

По его информации, в решении Набсовета отменяется новый порядок, которым в рамках борьбы с коррупцией был ужесточен контроль за закупками "Укрзалізниці".

"Мотивация: "щоб запобігти потенційно надмірному залученню діючого Офісу з безпеки "Укрзалізниці" до процесів пов’язаних із закупівлями…". По сути, отказ от контроля и борьбы с коррупцией в компании", – убежден Золотарев.

Теги: коррупция, инвестиции, экономика, Укрзалізниця, тарифы, законодательство, Владислав Криклий, Мининфраструктуры, реформа, Набсовет, инфраструктура, грузоперевозки, Андрей Золотарев, Андрей Рязанцев, Довіра
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