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"Решение назрело давно". Нардеп от "Слуги народа" Кривошеев заявил, что выходит из партии из-за ее кадровой политики

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В Раду Кривошеев попал по списку "Слуги народа"
В Раду Кривошеев попал по списку "Слуги народа"
Фото: sluga-narodu.com

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Игорь Кривошеев опубликовал 27 июля в Facebook видеообращение, в котором сообщил о намерении покинуть партию "Слуга народа".

"Официально я подал два заявления: главе политического совета партии "Слуга народа" Давиду Арахамии – о выходе из политического совета партии – и главе партии "Слуга народа" Елене Шуляк – о выходе из партии "Слуга народа". Данное решение назрело давно", – сказал он.

Нардеп объяснил свое решение "в трех словах": кадровая политика партии.

"Наверное, всем известно о скандале с нардепами [Юрием] Аристовым и [Николаем] Тищенко. Но, видимо, мало кому известно, что эти двое последовательно имели карт-бланш на принятие партийных решений по Закарпатской области. Причастным закарпатцам было прекрасно известно, что это за люди, но на центральном уровне нам пришлось ждать публичных скандалов. Они наказаны", – отметил Кривошеев.

Он также рассказал, что решение выйти из партии связано также с нардепом от "Слуги народа" Даниилом Гетманцевым, деятельность которого, по словам Кривошеева, "является деструктивной относительно украинской экономики и обороноспособности".

"Господин Гетманцев имеет беспрецедентный партийный мандат на реализацию своих идей. Я считаю, что об этом молчать нельзя, и наверное, было бы удивительно публично его критиковать, являясь членами одной партии и, более того, входя вместе в высший руководящий орган этой партии. Именно поэтому я решил выйти из партии "Слуга народа", – подчеркнул Кривошеев.

https://www.facebook.com/ihor.kryvosheyev/videos/1676348826173571/

Контекст:

Кривошеев был избран в Верховную Раду в 2019 году по списку партии "Слуга народа".

До попадания в парламент работал в Закарпатской области, был шоуменом, предпринимателем.

Кривошееву 38 лет.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Верховная Рада, политика, Николай Тищенко, Слуга народа, Даниил Гетманцев, партия, Юрий Аристов
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