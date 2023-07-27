"Решение назрело давно". Нардеп от "Слуги народа" Кривошеев заявил, что выходит из партии из-за ее кадровой политики

"Официально я подал два заявления: главе политического совета партии "Слуга народа" Давиду Арахамии – о выходе из политического совета партии – и главе партии "Слуга народа" Елене Шуляк – о выходе из партии "Слуга народа". Данное решение назрело давно", – сказал он.

Нардеп объяснил свое решение "в трех словах": кадровая политика партии.

"Наверное, всем известно о скандале с нардепами [Юрием] Аристовым и [Николаем] Тищенко. Но, видимо, мало кому известно, что эти двое последовательно имели карт-бланш на принятие партийных решений по Закарпатской области. Причастным закарпатцам было прекрасно известно, что это за люди, но на центральном уровне нам пришлось ждать публичных скандалов. Они наказаны", – отметил Кривошеев.

Он также рассказал, что решение выйти из партии связано также с нардепом от "Слуги народа" Даниилом Гетманцевым, деятельность которого, по словам Кривошеева, "является деструктивной относительно украинской экономики и обороноспособности".

"Господин Гетманцев имеет беспрецедентный партийный мандат на реализацию своих идей. Я считаю, что об этом молчать нельзя, и наверное, было бы удивительно публично его критиковать, являясь членами одной партии и, более того, входя вместе в высший руководящий орган этой партии. Именно поэтому я решил выйти из партии "Слуга народа", – подчеркнул Кривошеев.