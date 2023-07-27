Тищенко после поста Ткача о коррупции предложил назначить журналиста генпрокурором и призвал его "х...чить". Ткач ответил: Для Николая это шоу, но его не смотрят

Нардеп Тищенко обратился к Ткачу с призывом "Х...ячь!" после того, как тот говорил о необходимости возобновить декларирование чиновников Скриншот: Николай Тищенко / Telegram

"Я обращаюсь к президенту Украины с требованием предоставить шанс Михаилу Ткачу и назначить его генеральным прокурором Украины! Ткач, х...ячь! Не словом, а делом. Мы – не быдло", – сказал он, реагируя на слова журналиста о коррупции на всех уровнях.

Ткач за несколько часов до этого опубликовал пост, в котором писал о необходимости возобновить электронное декларирование чиновников. Слова "мы – не быдло" Тищенко позаимствовал из его сообщения.

Журналист подчеркивал, что есть десятки сообщений о коррупции в Украине на всех уровнях и призывал к системной борьбе со злоупотреблениями властью.

"Прямо сейчас на отдыхе по всему миру находятся, возвращаются или вернулись сотни чиновников. Просто сейчас покупаются или достраиваются имения и выбираются ренжоверы. Я приветствую точечные и принципиальные политические решения, такие как в случаях с военкомом Борисовым или нардепом Аристовым. Но этих случаев слишком много и может быть еще больше. И будет. Нужен предохранитель, а не реакция. Контроль, а не то, что мы наблюдаем сейчас, – написал Ткач. – Общество должно контролировать тех, кто получил власть от общества. Получил на определенных условиях. Мы не быдло. Не крепостные. Восстановите публичное декларирование".

Пост Тищенко возмутил многих пользователей сети, в частности, скриншот заявления нардепа опубликовал украинский блогер и журналист, член политсовета партии "Демсокира" Антон Швец.

В комментариях Ткач написал: "Для господина Николая это шоу. Но его не смотрят".

Скриншот: Anton Shvets / Facebook