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Тищенко после поста Ткача о коррупции предложил назначить журналиста генпрокурором и призвал его "х...чить". Ткач ответил: Для Николая это шоу, но его не смотрят

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Нардеп Тищенко обратился к Ткачу с призывом "Х...ячь!" после того, как тот говорил о необходимости возобновить декларирование чиновников
Нардеп Тищенко обратился к Ткачу с призывом "Х...ячь!" после того, как тот говорил о необходимости возобновить декларирование чиновников
Скриншот: Николай Тищенко / Telegram

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко 26 июля в Facebook опубликовал видеообращение, в котором предложил назначить генеральным прокурором украинского журналиста-расследователя Михаила Ткача.

"Я обращаюсь к президенту Украины с требованием предоставить шанс Михаилу Ткачу и назначить его генеральным прокурором Украины! Ткач, х...ячь! Не словом, а делом. Мы – не быдло", – сказал он, реагируя на слова журналиста о коррупции на всех уровнях. 

https://www.facebook.com/NikolayTishenko/videos/3617273298542497/

Ткач за несколько часов до этого опубликовал пост, в котором писал о необходимости возобновить электронное декларирование чиновников. Слова "мы – не быдло" Тищенко позаимствовал из его сообщения. 

Журналист подчеркивал, что есть десятки сообщений о коррупции в Украине на всех уровнях и призывал к системной борьбе со злоупотреблениями властью. 

"Прямо сейчас на отдыхе по всему миру находятся, возвращаются или вернулись сотни чиновников. Просто сейчас покупаются или достраиваются имения и выбираются ренжоверы. Я приветствую точечные и принципиальные политические решения, такие как в случаях с военкомом Борисовым или нардепом Аристовым. Но этих случаев слишком много и может быть еще больше. И будет. Нужен предохранитель, а не реакция. Контроль, а не то, что мы наблюдаем сейчас, – написал Ткач. – Общество должно контролировать тех, кто получил власть от общества. Получил на определенных условиях. Мы не быдло. Не крепостные. Восстановите публичное декларирование". 

Пост Тищенко возмутил многих пользователей сети, в частности, скриншот заявления нардепа опубликовал украинский блогер и журналист, член политсовета партии "Демсокира" Антон Швец.

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/pfbid0317CMba9tXmaaWgmP1hXKzDMtTQ9quCp6Hxo9VTNme7d28wgQugMu7w8v6BTAWjMrl

В комментариях Ткач написал: "Для господина Николая это шоу. Но его не смотрят". 

Скриншот: Anton Shvets / Facebook
Скриншот: Anton Shvets / Facebook

Контекст:

Поддержать законопроект о возвращении электронного декларирования 26 июля призывал также спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. 

Доступ к публичной части реестра деклараций Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) ограничило 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения России в Украину, для "максимального усиления защиты личных данных декларантов". 

В мае 2022 года НАПК объяснило, что во время военного положения не обязательно подавать декларации какого-либо вида, а после завершения войны "у чиновников есть еще три месяца на подачу декларации без нарушения требований срока".  

Возобновить электронное декларирование призывали, в частности, послы стран "Большой семерки" и посол ЕС. Послы G7 заявляли, что это позволит предотвратить коррупцию и укрепит доверие граждан к власти.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что Верховная Рада Украины в сентябре 2023 года примет законопроект о восстановлении декларирования для чиновников и депутатов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, коррупция, Николай Тищенко, декларирование, Михаил Ткач
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