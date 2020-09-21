Резников о переговорах: Шоколад из наших рук россияне брать отказались

Российские представители на минских переговорах отказались угощаться шоколадом, который принесли украинские дипломаты. Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

Однажды на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске украинские представители хотели угостить коллег шоколадом, но россияне от угощения отказались. Об этом случае в эфире телеканала "Украина 24" 20 сентября рассказал первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников.

"Мы принесли шоколад, хотели угостить всех присутствующих – а из наших рук шоколад российская делегация брать отказывается. Почему-то они переживают по этому поводу. А ведь шоколад куплен в Германии, в магазине", – отметил он.

По словам Резникова, на минских переговорах украинские представители применяют определенную тактику, что "напрягает наших визави".

С другой стороны, и россияне в перерывах и на перекурах ведут себя дружелюбно и толерантно, однако в зале заседаний обстановка иная, заметил вице-премьер.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск является местом встреч ТКГ с 31 июля 2014 года.