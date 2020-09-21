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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников объяснил, к кому не будет применяться амнистия

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, амнистия не должна касаться "предателей, убийц, тех, кто совершал военные преступления и преступления против человечества".

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Резников: Предателям, убийцам, тем, кто совершал военные преступления, геноцид, [преступления] против человечества, лучше бежать
Резников: Предателям, убийцам, тем, кто совершал военные преступления, геноцид, [преступления] против человечества, лучше бежать
Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України / Facebook

По завершению конфликта на Донбассе амнистия не будет применяться против преступников. Об этом в эфире канала "Украина 24" 20 сентября сказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Граждане Украины, которые сейчас проживают на временно оккупированных территориях, должны знать, что они не должны бояться возвращения официальной Украины на эти территории. Только предатели, убийцы, те, кто совершал военные преступления, геноцид, [преступления] против человечества – им лучше, конечно, бежать, потому что они понесут наказание полностью не только по украинскому законодательству, но и по международным конвенциям", – сказал Резников.

Резников призвал не бояться слова "амнистия".

"Амнистия должна быть. Мы изучаем уже 260 конфликтов на планете Земля и каждый раз амнистию официальное правительство впоследствии применяло. Но, конечно, она не касается военных преступников, мародеров, психопатов и так далее", – заявил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Амнистия участников боевых действий, не участвовавших в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотрена Минскими соглашениями и закреплена в законе "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (так называемый закон об особом статусе Донбасса). Однако эта норма, равно как и другие положения закона, вступит в силу только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству. Украина подчеркивает, что это возможно только после вывода российских войск и возвращения под контроль Киева участка российско-украинской границы.

Законопроект о коллаборационизме обсуждался в Верховной Раде в 2017 году. Предполагалось, что украинцы, которые оказывали содействие оккупационным властям, могут быть лишены права избираться или работать в украинских органах государственной власти на срок от 10 до 15 лет. После избрания нового состава парламента этот законопроект считается отозванным.

18 сентября Резников заявил, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разрабатывает пакет законопроектов о коллаборационистах и амнистии боевиков. Он подчеркнул, что Украине нужен закон, который бы определял, кто такие коллаборационисты, кто подпадает под амнистию, а кто – нет.

Теги: амнистия, Донбасс, Алексей Резников, война в Украине
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