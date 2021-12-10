РФ под предлогом борьбы с терроризмом на оккупированных территориях притесняет активистов, правозащитников и журналистов – Украина в ООН

Витренко: Мы поражены российской практикой притеснения крымскотатарских активистов, правозащитников и журналистов в оккупированном Крыму под видом борьбы с терроризмом Фото: ukraineun.org

"Мы поражены российской практикой притеснения крымскотатарских активистов, правозащитников и журналистов в оккупированном Крыму под видом мер по борьбе с терроризмом, а также террором против гражданских лиц на временно оккупированном Донбассе", – сказал он.

По словам Витренко, борьба с отдельными проявлениями терроризма будет недостаточной, "если проблема терроризма, спонсируемого государством, не будет решена решительно и всеобъемлюще". "Укринформ" отмечает, что дипломат имел в виду Россию.

Зампостпред также сказал, что милитаризация Крыма, который Россия пытается превратить в свою военно-морскую базу, и агрессия на востоке Украины оказывают негативное влияние на экологию. И добавил, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей многие угольные шахты были отрезаны от электроснабжения, а отключение вентиляционных и насосных систем часто приводит к выбросам шахтных газов, затоплению шахт и близлежащих районов.