РФ под предлогом борьбы с терроризмом на оккупированных территориях притесняет активистов, правозащитников и журналистов – Украина в ООН

"Мы поражены российской практикой притеснения крымскотатарских активистов, правозащитников и журналистов в оккупированном Крыму под видом мер по борьбе с терроризмом, а также террором против гражданских лиц на временно оккупированном Донбассе", – сказал он.
По словам Витренко, борьба с отдельными проявлениями терроризма будет недостаточной, "если проблема терроризма, спонсируемого государством, не будет решена решительно и всеобъемлюще". "Укринформ" отмечает, что дипломат имел в виду Россию.
Зампостпред также сказал, что милитаризация Крыма, который Россия пытается превратить в свою военно-морскую базу, и агрессия на востоке Украины оказывают негативное влияние на экологию. И добавил, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей многие угольные шахты были отрезаны от электроснабжения, а отключение вентиляционных и насосных систем часто приводит к выбросам шахтных газов, затоплению шахт и близлежащих районов.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.