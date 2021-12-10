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РФ под предлогом борьбы с терроризмом на оккупированных территориях притесняет активистов, правозащитников и журналистов – Украина в ООН

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Витренко: Мы поражены российской практикой притеснения крымскотатарских активистов, правозащитников и журналистов в оккупированном Крыму под видом борьбы с терроризмом
Витренко: Мы поражены российской практикой притеснения крымскотатарских активистов, правозащитников и журналистов в оккупированном Крыму под видом борьбы с терроризмом
Фото: ukraineun.org

Россия на временно оккупированных территориях Украины под предлогом борьбы с терроризмом притесняет активистов, правозащитников и журналистов. Об этом 9 декабря заявил заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко на открытых дебатах в Совбезе ООН по безопасности в контексте терроризма и изменения климата, сообщает "Укринформ".

"Мы поражены российской практикой притеснения крымскотатарских активистов, правозащитников и журналистов в оккупированном Крыму под видом мер по борьбе с терроризмом, а также террором против гражданских лиц на временно оккупированном Донбассе", – сказал он.

По словам Витренко, борьба с отдельными проявлениями терроризма будет недостаточной, "если проблема терроризма, спонсируемого государством, не будет решена решительно и всеобъемлюще". "Укринформ" отмечает, что дипломат имел в виду Россию.

Зампостпред также сказал, что милитаризация Крыма, который Россия пытается превратить в свою военно-морскую базу, и агрессия на востоке Украины оказывают негативное влияние на экологию. И добавил, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей многие угольные шахты были отрезаны от электроснабжения, а отключение вентиляционных и насосных систем часто приводит к выбросам шахтных газов, затоплению шахт и близлежащих районов.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, ООН, преследования, права человека, крымские татары
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