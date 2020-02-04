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Россия держит крымские медиа под тотальным контролем — Freedom House

В России незаконно удерживаются за решеткой как минимум 10 крымских стримеров и журналистов, сообщила организация Freedom House Ukraine.

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Журналисты в Крыму подвергаются преследованием и давлению оккупационного режима РФ
Журналисты в Крыму подвергаются преследованием и давлению оккупационного режима РФ
Фото: EPA

Медиа в Крыму остаются жестко ограниченными, а профессиональные и гражданские журналисты сталкиваются с репрессиями из-за своей работы. Об этом сообщила 4 февраля организация Freedom House Ukraine в Facebook.

"Крымскотатарские журналисты, в частности, подвергаются особенно строгим наказаниям. Их приговоры, как и у Семены (журналист "Радио Свобода" и "Крым.Реалии", которого Россия обвиняла в публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ. — "ГОРДОН"), должны быть пересмотрены. Важно, чтобы Соединенные Штаты, Европейский союз и международное сообщество настаивали на справедливом и тщательном расследовании таких случаев", — говорится в сообщении.

В организации отметили, что как минимум еще 10 журналистов и стримеров из Крыма находятся за решеткой. Среди них: Сервер Мустафаев, Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Сейран Салиев, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустам Шейхалиев, Нариман Мемедеминов и Эрнес Аметов.

https://www.facebook.com/FreedomHouseUkraine/posts/1219724508358915

Россия аннексировала Крым после силовой блокады воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

На последнем саммите в нормандском формате, который прошел 9 декабря 2019 года в Париже, Крым не обсуждался, потому что нормандский формат изначально был посвящен войне на Донбассе, заявил член украинской делегации на переговорах юрист Алексей Резников.

Теги: Россия, Крым, аннексия, журналисты, Freedom House Ukraine
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