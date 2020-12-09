Намерения россиян обвинить Украину в "неонацизме" в Совете Европы провалились, сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк.

Россия в Совете Европы пыталась обвинить Украину в "неонацизме". Об этом 8 декабря в Facebook сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк.

По его словам, намерения россиян провалились.

"Россия потерпела сокрушительное поражение в Совете Европы: попытка обвинить Украину в "неонацизме" была поддержана... одной делегацией – самой Россией", – подчеркнул Тарасюк.

После незаконного референдума 16 марта 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Его присоединение к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе – Россия была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы. В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ "устранит угрозу дискриминации национальных делегаций". В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ.