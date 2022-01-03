"Российская хунта себя проявила". Цимбалюк заявил, что уехал из РФ из-за угрозы своей безопасности

Цимбалюк: Даже если я в Россию больше не вернусь, это меня тоже устроит Фото: Иван Шаблов / Facebook

"Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Российская хунта, кажется, себя проявила. И сейчас они якобы говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова. Перед этим также было много сигналов, что они "взялись за последнего украинского репортера в Москве очень и очень серьезно". Потому что за последние два месяца фактически все топовые фигуры "российских информационных войск" предсказывали мне различные проблемы. Кто-то хотел, чтобы меня осудили, кто-то говорил, что я шпионю, кто-то еще какую-то фигню выдавал. Потому сейчас нужно дождаться и понять, как действовать дальше", – сказал Цимбалюк.

Он подчеркнул, что у него не было планов оставаться жить в РФ.

"Хотя открою вам тайну. Несмотря на то, что я прожил там 13 лет и проработал корреспондентом агентства УНИАН, я никогда не собирался там оставаться. И даже если я туда больше не вернусь, это меня тоже устроит. Единственная наша задача сейчас с адвокатом Николаем Полозовым – чтобы, когда в следующий раз я полечу в Вильнюс есть бобра, например, не произошло так, что я нахожусь в розыске Интерпола. Поэтому мы решили не оставлять это дело", – отметил журналист.

Он также добавил, что пока неизвестно точно, действительно ли против него в России открыли дело.