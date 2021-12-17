"Решили с меня сделать Путина в Дрездене". Цимбалюк заявил, что его обвиняют в шпионаже

Цимбалюк: Обвинение в шпионаже меня напрягает, поскольку там наказание совсем другое Фото: Roman Tsymbaliuk / Facebook

"Недавно выплыла еще одна интересная тема. Кроме экстремизма и разжигания вражды меня обвиняют еще и в шпионаже. Я со своими друзьями уже шучу: они что, решили из меня сделать [президента России Владимир] Путина в Дрездене?" – рассказал он.

Цимбалюк считает подобные обвинения безумной и бездарной выдумкой.

"Так что полный комплект: украинец, русскоязычный, экстремист, не любит Россию и Путина, да еще и шпион. Конечно, обвинение в шпионаже меня напрягает, поскольку там наказание совсем другое. Казалось бы, от 10 до 20 лет в колонии особого режима. Что-то такое в мои планы вообще не входит", – добавил журналист.