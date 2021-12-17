"Решили с меня сделать Путина в Дрездене". Цимбалюк заявил, что его обвиняют в шпионаже

"Недавно выплыла еще одна интересная тема. Кроме экстремизма и разжигания вражды меня обвиняют еще и в шпионаже. Я со своими друзьями уже шучу: они что, решили из меня сделать [президента России Владимир] Путина в Дрездене?" – рассказал он.
Цимбалюк считает подобные обвинения безумной и бездарной выдумкой.
"Так что полный комплект: украинец, русскоязычный, экстремист, не любит Россию и Путина, да еще и шпион. Конечно, обвинение в шпионаже меня напрягает, поскольку там наказание совсем другое. Казалось бы, от 10 до 20 лет в колонии особого режима. Что-то такое в мои планы вообще не входит", – добавил журналист.
Пропагандистское российское СМИ RT 8 декабря сообщило, что Цимбалюка вызвали в прокуратуру Москвы. Сам корреспондент заявил, что последние 13 лет живет в столице РФ, власти знают его адрес, тем не менее повестки он не получал.
13 декабря адвокат Николай Полозов сообщил, что Цимбалюка обвинили в экстремизме. Власти РФ собираются открыть несколько административных дел по ст. 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях России (возбуждение ненависти либо вражды). Полозов отметил, что будет представлять интересы Цимбалюка в России.
Цимбалюк прокомментировал 14 декабря в Facebook обвинения в экстремизме: "Поворот в моей репортерской работе любопытный, итог – закономерный: рано или поздно они начнут грызть друг друга, но меня это не касается, ведь я не россиянин. С таким адвокатом мы всех порвем. Деньги, полученные по решению ЕСПЧ, будут направлены на поддержку детей крымских татар, взятых в плен оккупационной властью".
По словам журналиста, поводом для обвинений послужила его фраза: "Если любой российский военный или человек "без знаков различия" пересечет украинскую границу с оружием в руках, то будет уничтожен, как бешеный пес".