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Руслан Щербань: После смерти отца очень много людей отвернулось от нас. Из тех, кто реально помогал, могу назвать Кобзона и Ахметова. Все

В авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона украинский бизнесмен Руслан Щербань рассказал, что после убийства его отца Евгения Щербаня ему помогали только певец Иосиф Кобзон и бизнесмен Ринат Ахметов.

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Щербань: В таких ситуациях видишь реально, кто друг, а кто тебя терпеть не может
Щербань: В таких ситуациях видишь реально, кто друг, а кто тебя терпеть не может
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона украинский бизнесмен Руслан Щербань рассказал, что после убийства его отца Евгения Щербаня очень многие люди отвернулись от их семьи.

При этом Щербань отметил, что получал помощь только от певца Иосифа Кобзона и бизнесмена Рината Ахметова.

"В таких ситуациях видишь реально, кто друг, а кто тебя терпеть не может. Очень много людей отвернулось. Из тех людей, которые реально помогали, я могу назвать Иосифа Давыдовича Кобзона и Ахметова Рината Леонидовича. По большому счету, все. А все остальные псевдопартнеры куда-то рассосались. Они испарились. Кто-то не брал трубку, кто-то забыл. Что же сделаешь?" – сказал Щербань.

По его словам, ряд людей, которые оказывали помощь, делали это, исключительно исходя из своих личных интересов.

"Были некоторые люди, которые непосредственно помогали, но они больше переживали за себя. У меня были разные ситуации, не очень приятные, о которых я сегодня могу сказать. Кто-то подходил и говорил: "Я там был должен, у меня есть бумажка – мне ее отдай, а я уже рассчитался". Ну вот такие, знаешь, ситуации. Их было достаточно много. Были люди, которые работали с нами и продолжили работать по мере своих возможностей и сил. К сожалению, со смертью отца мы не только отца потеряли, а потеряли империю… Это же 90-е годы – юридически фиг что фиксировалось", – подчеркнул бизнесмен.

"По моим рукам текли мозги моего отца… Я ощутил, как из человека уходит душа". Полная текстовая версия интервью Руслана Щербаня

Политик и бизнесмен, народный депутат Украины ІІ созыва Евгений Щербань в середине 90-х был одним из самых богатых людей Украины. Являлся владельцем корпорации "Атон", куда входили сотни предприятий и компаний, включая холдинг "Индустриальный союз Донбасса". Он был убит 3 ноября 1996 года на режимном объекте – в донецком аэропорту, куда с семьей прилетел из Москвы. Тогда же смертельные ранения получили жена Щербаня Надежда Никитина, авиатехник и бортмеханик. 19-летний сын Щербаня Руслан, который тоже прилетел с ними из Москвы, остался жив.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Ринат Ахметов, убийство, Иосиф Кобзон, Евгений Щербань, Руслан Щербань
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