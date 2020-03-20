Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

С начала года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий – Офис генпрокурора

По сравнению с началом 2019-го в 2020 году боевых потерь на Донбассе стало больше, сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Боевые действия на Донбассе начались в 2014 году
Боевые действия на Донбассе начались в 2014 году
Фото: ЕРА

С начала 2020 года на Донбассе в результате вооруженной агрессии РФ погиб 41 украинский военнослужащий. Об этом 20 марта проинформировал Офис генерального прокурора Украины.

Кроме того, 182 украинских бойца получили ранения. За соответствующий период прошлого года боевые потери составили 34 человека, раненых было 222, рассказали в пресс-службе.

В Офисе генпрокурора отметили, что ведомство контролирует ход всех уголовных производств по фактам потерь и ранений украинских военнослужащих в результате вооруженной агрессии РФ.

В частности, 19 марта прокуратура Луганской области зарегистрировала уголовное производство по факту гибели украинского военнослужащего от выстрела снайпера незаконных вооруженных формирований РФ. Это произошло на передовых позициях в зоне проведения операции Объединенных сил вблизи города Попасная. Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 258 (создание террористической организации) Уголовного кодекса Украины проводит СБУ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: СБУ, Украина, Донбасс, снайпер, прекращение огня, война в Украине, военнослужащий, уголовное производство, Офис генпрокурора
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Вся жизнь состоит из намеков". Мейхер рассказала, как вдохновилась на новый опыт
"Вся жизнь состоит из намеков". Мейхер рассказала, как вдохновилась на новый опыт
Остапчук показал архивное видео с новорожденным сыном
Остапчук показал архивное видео с новорожденным сыном
Хименес-Браво рассказал правила приготовления пищи во время карантина
Хименес-Браво рассказал правила приготовления пищи во время карантина
  Hand In Hand. В клипе Balaklava Blues показали, как люди из разных стран моют руки на карантине. Видео
  Hand In Hand. В клипе Balaklava Blues показали, как люди из разных стран моют руки на карантине. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS