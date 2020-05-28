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С военной точки зрения у Украины тяжелая ситуация – генерал-лейтенант Романенко

Украина находится под угрозой нападения России с трех сторон, считает генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

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Генерал считает, что украинские войска не смогут долго воевать на трех направлениях
Генерал считает, что украинские войска не смогут долго воевать на трех направлениях
Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Украина находится в сложном военном положении из-за угрозы возможной эскалации российской агрессии. Об этом украинский генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко сообщил в интервью "Фактам", опубликованном 27 мая.

"С военной точки зрения у нас очень тяжелая ситуация. Мы окружены с трех сторон. Со стороны России, со стороны Крыма, где очень мощная группировка российских войск. Ну и в Беларуси есть российские войска. Пока Беларусь – суверенное государство, но [президенту РФ Владимиру] Путину не составит труда захватить эту страну, не останавливаясь, просто отодвинув [президента Беларуси Александра] Лукашенко в сторону", – сказал он.

По словам генерала, в случае удара российских войск со стороны Беларуси у Украины "сил на все это не хватит".

"По крайней мере, долго вести боевые действия на трех направлениях не получится", – объяснил Романенко.

Он утверждает, что весной 2020 года Россия планировала новую военную агрессию против Украины, но этим планам помешал коронавирус.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Игорь Романенко
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