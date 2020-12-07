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Саакашвили: Порошенко заменили Зеленским, но воры продолжают оставаться безнаказанными

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации и председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили считает, что действующего президента Украины Владимира Зеленского избрали главой государства вместо пятого президента Петра Порошенко в результате борьбы, которую вел он.

Саакашвили: Мне не понравилось ходить по крышам, но я буду сражаться до тех пор, пока украинская экономика не освободится
Саакашвили: Мне не понравилось ходить по крышам, но я буду сражаться до тех пор, пока украинская экономика не освободится
Фото: ЕРА

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации и председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил в Facebook 7 декабря, что в Украине, несмотря на смену президента, у власти остаются "воры". 

"Три года тому назад я поплатился за то, что сказал в лицо тогдашнему президенту, что он – вор. Я думаю, что в результате борьбы многих людей, в том числе тех, кто вместе со мной отстаивали права украинцев, [пятый президент Украины] Порошенко был заменен [действующим главой государства Владимиром] Зеленским. И я уверен, что я не ошибся. Но все воры, кто грабил до того, продолжают оставаться безнаказанными, а часть из них продолжают оставаться у власти", – написал он. 

Саакашвили обнародовал видео, снятое 5 декабря 2017 года, на котором политик после прихода силовиков с обысками в его дом, выскочил на крышу

"Мне совершенно не хочется ходить по крышам, мне там не понравилось, но я буду сражаться до тех пор, пока украинская экономика не освободится. Пока люди не станут себя чувствовать полноправными хозяевами в своей стране, вместо этой кучки не очень талантливых, не очень образованных, но очень наглых и очень бесцеремонных людей", – добавил Саакашвили. 

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/384458576003089/


В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции в 2013 году он покинул страну, в Грузии против него были открыты уголовные дела.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Ушел в отставку, потому что украинские власти, по его словам, поддерживали коррупционные кланы. В июле 2017 года он потерял украинское гражданство. Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик якобы скрыл при получении украинского паспорта. В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу.

28 мая 2019 года Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили, 7 мая 2020-го Зеленский назначил его председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ. 

Теги: Петр Порошенко, Украина, коррупция, Михаил Саакашвили, Владимир Зеленский
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