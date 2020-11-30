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Казахстанский инвестор Сейсембаев: Украина для властей Казахстана – отрицательный пример. Я хочу, чтобы стала положительным

Казахстанский инвестор Маргулан Сейсембаев в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал, что согласился на предложение экс-президента Грузии, главы украинского Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили присоединиться к Офису простых решений и результатов, чтобы "направить свою дурную энергию в мирное русло".

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Сейсембаев: Если в Украине не получится, я буду всю жизнь себе говорить: "По крайней мере я сделал попытку"
Сейсембаев: Если в Украине не получится, я буду всю жизнь себе говорить: "По крайней мере я сделал попытку"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Казахстанский инвестор Маргулан Сейсембаев в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал, что для властей Казахстана Украина – это отрицательный пример.

"У нас в Казахстане смотрят на Украину, и я многим украинским политикам говорю: "Вы не думайте, что это внутриукраинское дело. Это похоже на то, как изба в деревне, где горит свет, а мы из-за забора смотрим, наблюдаем, как вы ссоритесь внутри... а мы стоим за забором и вам завидуем. Но в то же время видим, что вы между собой ругаетесь и спорите. Хотя мечтаем о вашей хате". О такой же демократии и так далее. Представьте: деревня, вы живете в хорошем доме. Вроде чего мечтать? Демократия. Свет включен, и вы там ругаетесь. И мы все думаем: "Хоть бы у них получилось". Потому что наши власти говорят: "Вы что, хотите как в Украине? Вы что, хотите как в Кыргызстане?" Вы для наших властей просто отрицательный пример. Я бы хотел, чтобы вы стали положительным примером", – подчеркнул Сейсембаев.

По его словам, он согласился на предложение экс-президента Грузии, главы украинского Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили присоединиться к Офису простых решений и результатов, чтобы "направить свою дурную энергию в мирное русло".

"У меня в Казахстане периодически с властями происходили нестыковки, будем так говорить. Они периодически возбуждали против меня уголовные дела: все время я критикую, лезу. Соответственно, я решил свою дурную энергию как-то направить в мирное русло. Поэтому, когда Михаил Саакашвили предложил, с удовольствием приехал. Потому что: а) здесь мне интересно, как работает закон эффективности в госаппарате; б) познакомиться с огромным количеством людей – я человек-созидатель по натуре, люблю знакомиться, общаться с людьми; в) это новый опыт, новый experience, то, чем раньше я не занимался и г) если в Украине не получится, я буду всю жизнь себе говорить: "По крайней мере я сделал попытку", – отметил Сейсембаев.

Офис простых решений и результатов – негосударственная структура, которую создал Саакашвили.

Сейсембаев отметил, что эта организация – "искусственное образование", появление которого показывает, что государственные органы власти сами "не справляются".

"Поэтому приходится выдумывать разное: Нацсовет реформ, Офис простых решений и так далее. Это попытки президента сделать какие-то реформы. Но это так не работает в нормальной стране", – добавил он.

Казахстанский инвестор Сейсембаев: Президенту Зеленскому надо провести конституционную реформу и сделать Украину полноценной парламентской республикой. Читайте полный текст интервью

Сейсембаев в последние годы занимается инвестициями. В 2019 году он вошел под №33 в рейтинг 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, составленный Forbes.

В августе 2020 Саакашвили представил Сейсембаева как своего потенциального партнера в деятельности Офиса простых решений и результатов. "В сферу ответственности Маргулана будет входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность офиса", – сообщил он.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Украина, Казахстан, Михаил Саакашвили, бизнес, реформы, власть, Офис простых решений и результатов, Маргулан Сейсембаев
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