ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Казахстанский инвестор Сейсембаев: Чем больше законов вы создаете, тем меньше люди их исполняют

Казахстанский инвестор Маргулан Сейсембаев в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал, что в 2019 году в Украине было исполнено только 1,5% судебных решений.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Сейсембаев: Парламент, как и любая система, имеет ограничения
Сейсембаев: Парламент, как и любая система, имеет ограничения
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Казахстанский инвестор Маргулан Сейсембаев в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал, что чем больше законов принимает Верховная Рада, тем меньше люди их исполняют.

"Парламент, как и любая система, имеет ограничения: времени, внимания, возможностей, ресурсов и так далее. Так вот, например, за год и пять месяцев в работе парламента находится 4 тыс. законопроектов. Верховной Радой было принято 1015 законопроектов, из которых 107 инициировал президент Зеленский. Из этих 107 69 было принято. 303 было инициировано правительством. Принято 149. И почти 3,5 тыс. инициировано депутатами. Европейские депутаты уже это называют "законодательный спам", – отметил Сейсембаев.

Он подчеркнул, что в 2019 году в Украине было исполнено только 1,5% судебных решений.

"К сожалению, центральная власть, пытаясь провести реформы и как-то улучшить жизнь украинцев, генерирует огромное количество законов. Но в то же время есть огромная проблема в их выполнении. Там есть прямая корреляция: чем больше законов вы создаете, тем меньше люди их исполняют. Идти по пути создания большого количества законов и пытаться регулировать частную жизнь граждан, залезать во все нюансы частной жизни – это говорит только об одном: что граждане просто перестанут выполнять законы. И к этому идет. Я вижу по судебной системе. В прошлом году, например, только 1,5% судебных решений было исполнено. Ну, судебная система не работает. Это все – звенья одной цепи. Это системная проблема неправильного территориального, я считаю, устройства государства и неправильного управления государством. И то, что политическая система тоже уже... Украинское общество вышло уже за рамки этого", – сказал бизнесмен.

Казахстанский инвестор Сейсембаев: Президенту Зеленскому надо провести конституционную реформу и сделать Украину полноценной парламентской республикой. Читайте полный текст интервью

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на съезде "Слуги народа" 31 августа, заявлял, что гордится тем фактом, что его партию за быстрое принятие большого количества законопроектов прозвали "зелеными кнопочками" и "бешеным принтером".

Сейсембаев в последние годы занимается инвестициями. В 2019 году он вошел под №33 в рейтинг 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, составленный Forbes.

В августе 2020 года экс-президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили представил Сейсембаева как своего потенциального партнера в деятельности Офиса простых решений и результатов. "В сферу ответственности Маргулана будет входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность офиса", – сообщил он.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Верховная Рада, бизнес, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, парламент, законопроект, власть, Слуга народа, Маргулан Сейсембаев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Герцогиня Кембриджская случайно засветила любимые смайлы
Герцогиня Кембриджская случайно засветила любимые смайлы
"Поет, словно ангел". Виктория Бэкхем показала, как муж подпевает младшему сыну
"Поет, словно ангел". Виктория Бэкхем показала, как муж подпевает младшему сыну
Свитолина показала тренировку в зале
Свитолина показала тренировку в зале
Экс-участница "Танцев со звездами" Каминская прокомментировала результаты шоу
Экс-участница "Танцев со звездами" Каминская прокомментировала результаты шоу
  Ефросинина рассказала о своих предпочтениях в сексе
  Ефросинина рассказала о своих предпочтениях в сексе
"Настоящий боец и справится со всем". Дочь онкобольной Заворотнюк рассказала о здоровье актрисы
"Настоящий боец и справится со всем". Дочь онкобольной Заворотнюк рассказала о здоровье актрисы
Стала известна причина смерти 90-летнего Коннери
Стала известна причина смерти 90-летнего Коннери
Мадонна позировала на руках у молодого бойфренда
Мадонна позировала на руках у молодого бойфренда
"Особо сильных симптомов нет". Квиткова рассказала, как узнала, что заразилась коронавирусом
"Особо сильных симптомов нет". Квиткова рассказала, как узнала, что заразилась коронавирусом
  Луценко рассказала о своих табу в сексе
  Луценко рассказала о своих табу в сексе
100 тыс. грн за лучшую увертюру. В Украине объявлен конкурс для композиторов
100 тыс. грн за лучшую увертюру. В Украине объявлен конкурс для композиторов
Шеф-повар Елизаветы II показал, как приготовить рождественский пудинг. Видео
Шеф-повар Елизаветы II показал, как приготовить рождественский пудинг. Видео
"Приятно смотреть". Пугачева перед камерой сделала сыну массаж ног
"Приятно смотреть". Пугачева перед камерой сделала сыну массаж ног
"Мы умеем красиво проигрывать". Санина прокомментировала финал "Танцев со звездами"
"Мы умеем красиво проигрывать". Санина прокомментировала финал "Танцев со звездами"
  Ради Могилевской ее команда на "Лиге смеха" побрилась налысо
  Ради Могилевской ее команда на "Лиге смеха" побрилась налысо
"Невидимое кольцо сжимало шею". Огневич рассказала, как лечила COVID-19
"Невидимое кольцо сжимало шею". Огневич рассказала, как лечила COVID-19
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Душевно". Пресняков показал жену, детей, родителей и тещу
"Душевно". Пресняков показал жену, детей, родителей и тещу
Украинскому шахматисту предлагали сыграть в сериале от Netflix "Ход королевы"
Украинскому шахматисту предлагали сыграть в сериале от Netflix "Ход королевы"
29-летняя alyona alyona попала в рейтинг украинского Forbes "30 до 30"
29-летняя alyona alyona попала в рейтинг украинского Forbes "30 до 30"
"Позор, а не финал!", "Некрасиво вышло". Победительница "Танцев со звездами" Димопулос отдала кубок другой участнице
"Позор, а не финал!", "Некрасиво вышло". Победительница "Танцев со звездами" Димопулос отдала кубок другой участнице
"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном
"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном
Украинец Балабанов на "Детском Евровидении" занял седьмое место
Украинец Балабанов на "Детском Евровидении" занял седьмое место
Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса
Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса
"На Кузьмина похожа". Подписчики Галкина заявили, что Пугачева напоминает им известного музыканта
"На Кузьмина похожа". Подписчики Галкина заявили, что Пугачева напоминает им известного музыканта
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS