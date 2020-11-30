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Казахстанский инвестор Сейсембаев: В любой проблеме в 95% случаев виновата система, а не человек

Парламентско-президентская система управления мешает развитию Украины. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил казахстанский инвестор Маргулан Сейсембаев.

 
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Сейсембаев: У всяких эффективных и неэффективных систем есть определенные общие черты
Сейсембаев: У всяких эффективных и неэффективных систем есть определенные общие черты
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Казахстанский инвестор Маргулан Сейсембаев, комментируя ход реформ в Украине, заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что в любой проблеме в 95% случаев виновата система, а не человек.

"У всяких эффективных и неэффективных систем есть определенные общие черты. Так вот я заметил такую вещь: украинское общество пережило эту систему управления. То есть в государстве есть три компонента. Первый – это система управления государством, второй – территориальная структура государства, и третий – политическая система. Вот три вещи. И в трех вещах назрела кардинальная реформа. У вас была целая серия президентов: [Леонид] Кучма, потом [Виктор] Ющенко, потом [Виктор] Янукович, потом [Петр] Порошенко, потом [Владимир] Зеленский. Каждый раз украинское общество хочет лучшего президента, и каждый раз какие-то надежды. Вот Порошенко – хороший администратор, но, говорят, недобросовестный. "А был бы честный президент...". Ну вот вам: пришел честный президент. Но этого не хватает, говорят, что он недостаточно [хороший] администратор и так далее. То есть это показатель того, что система не эффективна. Это не человек – система не эффективна", – подчеркнул Сейсембаев.

По его словам, чтобы человек был эффективен на своем рабочем месте, необходимо соблюдать пять условий.

"В японской философии кайдзен говорится: в любой проблеме в 95% случаев виновата система, а не человек. Для того, чтобы любой человек правильно исполнял вещь на производстве – в любом месте, – необходимо пять показателей. Первый: есть ли у него мотивация. Если нет, он ничего делать не будет. Есть ли у него знания? Если знаний нет, то он будет делать не то. Есть ли у него навык? Если нет навыка, он будет делать не так. Есть ли у него ресурсы? Если не будет ресурсов, это будет фрустрация. И есть ли у него план? Если нет плана, то он будет делать все беспорядочно", – сказал бизнесмен.

По его мнению, парламентско-президентская система управления мешает развитию Украины.

"Так вот сегодня складывается в Украине такая ситуация, что у президента – давайте от персоналий отойдем – у президента нет полномочий для того, чтобы провести кардинальные реформы. Даже где-то если и есть полномочия, то идет огромное противодействие. Проблема изначально заложена в системе – в том, что у вас так называемая смешанная парламентско-президентская система управления. На самом деле ее называют гибридной. Это переходный период: когда от авторитарных режимов страны переходят, президент еще силен, парламент уже тоже силен – и они создают такую гибридную систему. Я бы назвал это недодемократией", – резюмировал Сейсембаев

Казахстанский инвестор Сейсембаев: Президенту Зеленскому надо провести конституционную реформу и сделать Украину полноценной парламентской республикой. Читайте полный текст интервью

Сейсембаев в последние годы занимается инвестициями. В 2019 году он вошел под №33 в рейтинг 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, составленный Forbes.

В августе 2020 года экс-президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили представил Сейсембаева как своего потенциального партнера в деятельности Офиса простых решений и результатов. "В сферу ответственности Маргулана будет входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность офиса", – сообщил он.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Украина, Казахстан, Михаил Саакашвили, бизнес, реформы, Алеся Бацман, Маргулан Сейсембаев
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