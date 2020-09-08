Саакашвили прокомментировал информацию об ухудшении отношений с Зеленским

Саакашвили о возможном назначении премьером Грузии: Я не думаю, что президента Зеленского или любого другого украинского политика необходимо посвящать в детали грузинской политики Фото: depositphotos.com

Экс-президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили отверг слухи об ухудшении отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил 8 сентября в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Я поддерживаю Владимира Зеленского как президента. У меня нет никаких отдельных политических движений и на этом этапе быть не может, потому что у меня есть конкретная функция: помогать в разработке реформ, которые бы могли что-то поменять. Мы положили на стол проект судебной реформы, таможенной реформы и реформы здравоохранения... Вчера по энергетике интересные вещи [обсуждали]... То есть мы постоянно что-то предлагаем", – рассказал он.

Отвечая на вопрос, когда последний раз разговаривал с Зеленским, Саакашвили заявил: "Несколько недель назад... Но он же своим делом занимается, а я – своим".

Он также добавил, что отдельно не обсуждал с Зеленским свое намерение вернуться в политическую жизнь Грузии.

"Я думаю, это особого секрета не представляло. То, что я интересуюсь грузинской политикой, для моих украинских друзей и коллег никакого секрета не представляет... Я не думаю, что президента Зеленского или любого другого украинского политика необходимо посвящать в детали грузинской политики. Думаю, у них своих проблем достаточно в Украине, чтобы обременять их еще и деталями иностранной политики. Это вопрос уважения", – сказал Саакашвили.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах. После окончания второй каденции он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него открыты уголовные дела. В 2015–2016 годах политик возглавлял Одесскую облгосадминистрацию.

22 апреля 2020 года Саакашвили сообщил, что получил от Зеленского предложение занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Зеленский заявил, что у политика "есть потенциал для поддержки правительства Украины".

Голосование по кандидатуре Саакашвили в парламенте так и не состоялось, а 7 мая Зеленский назначил политика председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.

27 августа Саакашвили опубликовал видеообращение на грузинском языке, в котором сообщил, что возвращается в Грузию. Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в ответ заявила, что как только политик въедет в страну, его задержат и поместят в тюрьму.

Саакашвили отметил, что продолжит работу в украинском Исполнительном комитете реформ, но активно включится в политический процесс в Грузии.