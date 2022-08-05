ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

СБУ проводит обыски у бизнесмена Бродского

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бизнесмен Михаил Бродский считает дело "заказным"
Бизнесмен Михаил Бродский считает дело "заказным"
Ростислав Гордон / Gordonua.com

Служба безопасности Украины проводит обыски у бизнесмена Михаила Бродского. Об этом 5 августа со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах сообщило издание "Украинская правда".

По информации издания, дело касается незаконной добычи песка и неуплаты налогов в течение 2017–2019 годов.

Сообщается, что обыски проходят в киевском ресторане "Калина", речпорту и у коммерческого директора Бродского.

Бродский в комментарии "Украинской правде" подтвердил проведение обысков и отметил, что считает дело "заказом".

"Моя позиция, что это заказ. Ждем развития. У СБУ нет другой работы?" – сказал он.

Контекст:

"Украинская правда" уточняет, что здание Киевского речного вокзала принадлежит компании, связанной с Михаилом Бродским и тогдашним народным депутатом от "Оппозиционного блока" Нестором Шуфричем, с 2016 года.

В 2019 году компания "Мостобуд" обвинила ПАО "Киевский речной порт" в незаконной добыче песка. Юрий Бродский, сын бизнесмена Михаила Бродского, в блоге на сайте издания "Обозреватель" отверг эти обвинения, заявив, что незаконной добычей песка занимался "Мостобуд".

Теги: СБУ, Украина, налоги, бизнес, Михаил Бродский, обыски, Служба безопасности Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Впервые позволила себе не читать новости". Ефросинина снялась в ярком топе на фоне водоема
"Впервые позволила себе не читать новости". Ефросинина снялась в ярком топе на фоне водоема
"Такие же, как вы, люди. Только убитые и раненые". Роднянский опубликовал снимки жертв российской агрессии в Украине
"Такие же, как вы, люди. Только убитые и раненые". Роднянский опубликовал снимки жертв российской агрессии в Украине
"Дожить до 35 и принять участие в шоу". Гвоздева в день рождения рассказала о своих желаниях
"Дожить до 35 и принять участие в шоу". Гвоздева в день рождения рассказала о своих желаниях
"Это у москалей новый герб", "Какая гадость!" Мозговая показала Киркорова в образе жар-птицы
"Это у москалей новый герб", "Какая гадость!" Мозговая показала Киркорова в образе жар-птицы
"Самая красивая женщина во вселенной". Белла Хадид снялась в нижнем белье в постели
"Самая красивая женщина во вселенной". Белла Хадид снялась в нижнем белье в постели
Dantes рассказал, на чем экономит в быту, чтобы донатить на ВСУ
Dantes рассказал, на чем экономит в быту, чтобы донатить на ВСУ
Дорофеева поделилась романтическим снимком с Кацуриным. Фото
Дорофеева поделилась романтическим снимком с Кацуриным. Фото
Звезды сериала "Танька и Володька" Песик и Стадницкий снялись с полотенцами на груди. Фото
Звезды сериала "Танька и Володька" Песик и Стадницкий снялись с полотенцами на груди. Фото
  "Будеш ти любити мене, коли мине війна". Каменских презентовала новую песню о разлуке и любви. Видео
  "Будеш ти любити мене, коли мине війна". Каменских презентовала новую песню о разлуке и любви. Видео
"Так мило". 47-летняя Лонгория снялась с четырехлетним сыном на руках. Фото
"Так мило". 47-летняя Лонгория снялась с четырехлетним сыном на руках. Фото
49-летняя Клум крупным планом показала лицо и зону бикини. Фото. Видео
49-летняя Клум крупным планом показала лицо и зону бикини. Фото. Видео
Опубликован свежий снимок подросшей внучки Пугачевой. Фото
Опубликован свежий снимок подросшей внучки Пугачевой. Фото
Как менялся стиль жены принца Гарри Меган после замужества. Семь ярких фото
Как менялся стиль жены принца Гарри Меган после замужества. Семь ярких фото
"Новый канал" осенью покажет шоу с участием Никитюк, показ которого был отменен за день до начала войны
"Новый канал" осенью покажет шоу с участием Никитюк, показ которого был отменен за день до начала войны
  "Повернись живим". Бурмака презентовала авторскую песню-молитву, посвященную украинским защитникам. Видео
  "Повернись живим". Бурмака презентовала авторскую песню-молитву, посвященную украинским защитникам. Видео
Каменских опубликовала фрагмент новой песни на украинском языке. Полякова заявила, что уже ее слышала. Видео
Каменских опубликовала фрагмент новой песни на украинском языке. Полякова заявила, что уже ее слышала. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка – в бикини. Фото (171358)
2
Дочь мэра Днепра Филатова позировала на открытом балконе многоэтажки с видом на достопримечательности Киева (100077)
3
"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой (86607)
4
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue (68440)
5
"Хочу, чтобы не осуждали". Ребрик показала, как выглядит ее дом во время дождя, и призвала находить для себя "маленькие радости". Видео (61241)
6
"Какой ужас!", "Она точно ку-ку", "Достояние страны". Волочкова выставила к объективу свои голые ноги. В сети возмутились (60268)
7
Арестович в свой день рождения показал свежее селфи. Подборка его снимков с семьей (42878)
8
Супергерой, д'Артаньян, конкурент Винника, "две-три недели". Подборка мемов про Арестовича (37215) G
 
 
 
 