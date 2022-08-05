СБУ проводит обыски у бизнесмена Бродского

По информации издания, дело касается незаконной добычи песка и неуплаты налогов в течение 2017–2019 годов.

Сообщается, что обыски проходят в киевском ресторане "Калина", речпорту и у коммерческого директора Бродского.

Бродский в комментарии "Украинской правде" подтвердил проведение обысков и отметил, что считает дело "заказом".

"Моя позиция, что это заказ. Ждем развития. У СБУ нет другой работы?" – сказал он.

Контекст:

"Украинская правда" уточняет, что здание Киевского речного вокзала принадлежит компании, связанной с Михаилом Бродским и тогдашним народным депутатом от "Оппозиционного блока" Нестором Шуфричем, с 2016 года.

В 2019 году компания "Мостобуд" обвинила ПАО "Киевский речной порт" в незаконной добыче песка. Юрий Бродский, сын бизнесмена Михаила Бродского, в блоге на сайте издания "Обозреватель" отверг эти обвинения, заявив, что незаконной добычей песка занимался "Мостобуд".