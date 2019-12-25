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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бродский: В 2014-м, когда сбили наш самолет под Луганском, погибли 48 мальчиков. Я три дня был в истерике, рыдал

Экс-нардеп и бизнесмен Михаил Бродский заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что остался сентиментальным человеком.

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Бродский объяснил, что заставляет его плакать
Бродский объяснил, что заставляет его плакать
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший народный депутат Украины, бизнесмен Михаил Бродский заявил в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" "В гостях у Дмитрия Гордона", что плакал, узнав о гибели военных под Луганском в 2014 году.

"Помнишь 2014-й, когда сбили наш самолет под Луганском? ...Погибли, кажется, 48 мальчиков… Я три дня был в истерике… Я рыдал… Я не мог прийти в себя. Потому что ставишь на их место своих детей…" – сказал Бродский.

На вопрос, до сих пор ли он "такой же сентиментальный", экс-нардеп ответил: "Конечно".

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В ночь с 13-го на 14 июня 2014 года в Луганской области боевики подбили транспортный самолет Вооруженных сил Украины, погибло 49 человек, включая 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.

Прокуратурой Днепропетровской области это событие было квалифицировано как террористический акт, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

27 марта 2017 года Павлоградский суд Днепропетровской области вынес приговор генералу Виктору Назарову по делу о крушении Ил-76, он был осужден на семь лет лишения свободы за халатность. В своем последнем слове Назаров заявил, что ему лично никто не докладывал об угрозе накануне катастрофы. Также он отметил, что самолет был сбит из зенитной установки, о размещении которой он не мог знать.

Теги: Луганск, самолет, военные, Михаил Бродский, война в Украине, война на Донбассе, погибшие
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