СБУ задержала агентов ФСБ РФ, которые собирали секретную информацию о новом вооружении ВСУ

Агенты ФСБ РФ пытались за деньги завербовать разведчика одной из воинских частей Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

Контрразведчики СБУ разоблачили двух завербованных ФСБ РФ украинских граждан, которые собирали секретные сведения о боеготовности и обеспечении ВСУ. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что агентам была поставлена задача получить секретные документы. В частности, об эффективности применения новых образцов вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины во время проведения АТО/ООС. Они также должны были узнать о перспективах оснащения и перевооружения частей и подразделений украинской армии. Для выполнения задания агенты вражеской спецслужбы пытались за деньги завербовать разведчика одной из воинских частей", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали агентов спецслужбы РФ во время контролируемой передачи секретных документов и попытки их переправки российским кураторам по согласованным ими каналам связи. Где именно произошло задержание – не уточняется.

В отношении задержанных агентов ФСБ проводятся процессуальные меры по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

9 февраля в СБУ сообщили, что в Николаеве контрразведчики спецслужбы разоблачили и задержали агента ФСБ РФ, который собирал секретные сведения, составляющие государственную тайну в оборонной сфере.