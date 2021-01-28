Шахов о законопроекте про выбросы предприятий: Монобольшинство выкручивает руки бизнесу, не заботясь о собственном производителе

Согласно действующим законодательным нормам, деньги, которые собираются в качестве экологического налога, не идут на мероприятия по охране природы, и новым законопроектом власть не пытается исправить это положение, а усиливает налоговый пресс, заявил народный депутат, член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов.

Сергей Шахов: Нельзя сегодня в 30 раз сразу брать и поднимать налоги во время пандемии, во время войны в нашем государстве Фото: Сергій Шахов / Facebook

Законопроект №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения", который предложило Министерство экологии Украины, негативно повлияет на бизнес, убежден народный депутат, член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов. В эфире телеканала "Украина 24" он заявил, что в случае, если этот проект закона будет принят, он не ускорит экологическую модернизацию украинских предприятий, а ударит по бизнесу.

"Сегодня монобольшинство выкручивает руки полностью своими законами предприятиям малого, среднего и крупного бизнеса, не заботясь о собственном производителе. Считаю, что агенты иностранных партнеров сидят там и диктуют, какие законы писать монобильшости. Нельзя сегодня в 30 раз сразу брать и поднимать налоги во время пандемии, во время войны в нашем государстве. Надо, наоборот, стимулировать бизнес, давать инвестиционный климат", – заявил политик.

Согласно действующим законодательным нормам, деньги, которые собираются в качестве экологического налога, не идут на мероприятия по охране природы, добавил Шахов. Он подчеркнул, что новым законопроектом власть не пытается исправить это положение, а усиливает налоговый пресс.

"Те экологические налоги, которые платит сегодня металлургическая отрасль, химическая отрасль и т.д., идут неизвестно куда. Не высаживаются леса, не модернизируются предприятия. Я бы на месте власти и президента обратил внимание на то, что надо экологические налоги, которые сегодня платят, возвращать назад предприятиям, контролируя спецфондом. Давать их как инвестиции на модернизацию этих предприятий", – предложил народный депутат. – Европа шла к этому 30 лет. Украине, если считать с нехваткой времени и нехваткой денег, на это понадобится 200 лет".

Законопроект нужно переписать с нуля, потому что законодатели заложили в него невыполнимые требования и его принятие в нынешнем виде приведет к усилению коррупции, заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Внефракционный народный депутат Украины Сергей Магера отмечал, что предложенные Минэкологии экологические нормативы не соответствуют европейским и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды. Он считает, что у бизнеса есть много замечаний к законопроекту и их нужно учесть при подготовке к голосованию.

Принятие предложенного правительством законопроекта приведет к падению промышленного производства, он не может быть подан на рассмотрение в таком виде, убежден директор GMK Center, глава комитета экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации Станислав Зинченко.