Шахов: За восемь месяцев 2021-го правительство уже по локоть залезло в карманы украинцев

"Если этот законопроект примут, налоговая получит полномочия сравнивать реальный образ жизни украинцев с их официальными доходами и уплаченными налогами. Например, если человек официально получает минимальную зарплату, но в какой-то момент купит жилье или авто, то налоговая будет проверять происхождение денег на эту покупку. Если же физическое лицо не сможет документально объяснить, откуда взяло деньги, то его заставят заплатить налог с суммы, которую оно потратило на покупку. Учитывая бюрократию и коррупцию, объяснить источник денег будет получаться только избранным", – отметил нардеп.
Он сообщил, что заплатить государству придется почти одну пятую от цены каждой такой покупки, а проверять будут всех.
"Правительство оправдывает себя законом о налоговой амнистии. Его Рада приняла в июне 2021 года. Сама амнистия должна стартовать уже 1 сентября 2021 года. Вот только в теории она должна быть добровольной, а на практике окажется обязательной, ведь если не подать одноразовую декларацию в рамках амнистии и не заплатить 5% от стоимости задекларированного, потом придется объяснять, откуда взялось имущество, и платить с него налог уже в 18%", – объяснил народный депутат.
Этот закон – далеко не первая попытка правительства залезть в карманы украинцев, утверждает нардеп.
"За восемь месяцев 2021-го правительство уже по локоть залезло в карманы украинцев. Сначала приняли решение о блокировке банковских счетов должников, в том числе за коммуналку. Позже ввели не просто блокирование, но и автоматическое списание денег со счетов. Ограничили по новым правилам получателей субсидий. Через месяц будет снято 50-процентное увеличение социальных нормативов по нормам потребления жилищно-коммунальных услуг, которые должны были действовать на период действия карантина. Этот список просто пугает", – перечислил Шахов.
Он заявил, что "Наш край" выступает против таких "методов налоговой диктатуры".
"Правительству следует сосредоточить свои усилия на том, чтобы возрождать экономику и поднимать уровень жизни украинцев, а не вытряхивать из них последнее. Необходимо оказать поддержку малому и среднему бизнесу. Развиваясь, предприятия будут больше зарабатывать, а значит – больше платить зарплат и налогов. Именно такой путь стимулирования экономики продемонстрировал эффективность в развитых странах мира. Зато усиление контроля и налогового давления всегда ведет к падению уровня жизни, а также может привести к социально-политическому кризису в государстве", – резюмировал политик.
В "Нашем крае" добавили, что, по данным Госстата, украинцы оценивают свой уровень доходов так:
Кабинет Министров Украины планирует внести в Верховную Раду законопроект о непрямых методах налогового контроля, сообщил 5 августа председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.
"Кабинет Министров готовит внесение в парламент законопроекта о так называемых непрямых методах налогового контроля. Это о том, когда налоговая сможет спросить о происхождении денег на приобретение ценного актива. И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии, то будет вынужден доплатить налог на расходы, которые не может объяснить", – заявил он.
15 июля 2021 года Рада приняла закон о детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем добровольного декларирования активов и уплаты единовременного сбора в бюджет. За проголосовали 243 народных депутата при необходимых 226. Большинство голосов (215) дала фракция "Слуги народа". Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 19 июля, через два дня закон вступил в силу. Закон предусматривает проведение одноразового специального добровольного декларирования активов физических лиц в период с 1 июля 2021-го по 1 июля 2022 года.