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Шахов: За восемь месяцев 2021-го правительство уже по локоть залезло в карманы украинцев

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Сергей Шахов: Если законопроект Минфина примут, налоговая получит полномочия сравнивать реальный образ жизни украинцев с их официальными доходами и уплаченными налогами
Сергей Шахов: Если законопроект Минфина примут, налоговая получит полномочия сравнивать реальный образ жизни украинцев с их официальными доходами и уплаченными налогами
Фото: nashkray.org

Правительство хочет ввести налог на необоснованные расходы украинцев, чтобы вытрясти из людей последнее, заявил сопредседатель политической партии "Наш край", народный депутат Сергей Шахов, комментируя законопроект Министерства финансов. Об этом 16 августа пишет сайт политической силы.

"Если этот законопроект примут, налоговая получит полномочия сравнивать реальный образ жизни украинцев с их официальными доходами и уплаченными налогами. Например, если человек официально получает минимальную зарплату, но в какой-то момент купит жилье или авто, то налоговая будет проверять происхождение денег на эту покупку. Если же физическое лицо не сможет документально объяснить, откуда взяло деньги, то его заставят заплатить налог с суммы, которую оно потратило на покупку. Учитывая бюрократию и коррупцию, объяснить источник денег будет получаться только избранным", – отметил нардеп.

Он сообщил, что заплатить государству придется почти одну пятую от цены каждой такой покупки, а проверять будут всех.

"Правительство оправдывает себя законом о налоговой амнистии. Его Рада приняла в июне 2021 года. Сама амнистия должна стартовать уже 1 сентября 2021 года. Вот только в теории она должна быть добровольной, а на практике окажется обязательной, ведь если не подать одноразовую декларацию в рамках амнистии и не заплатить 5% от стоимости задекларированного, потом придется объяснять, откуда взялось имущество, и платить с него налог уже в 18%", – объяснил народный депутат.

Этот закон – далеко не первая попытка правительства залезть в карманы украинцев, утверждает нардеп.

"За восемь месяцев 2021-го правительство уже по локоть залезло в карманы украинцев. Сначала приняли решение о блокировке банковских счетов должников, в том числе за коммуналку. Позже ввели не просто блокирование, но и автоматическое списание денег со счетов. Ограничили по новым правилам получателей субсидий. Через месяц будет снято 50-процентное увеличение социальных нормативов по нормам потребления жилищно-коммунальных услуг, которые должны были действовать на период действия карантина. Этот список просто пугает", – перечислил Шахов.

Он заявил, что "Наш край" выступает против таких "методов налоговой диктатуры".

"Правительству следует сосредоточить свои усилия на том, чтобы возрождать экономику и поднимать уровень жизни украинцев, а не вытряхивать из них последнее. Необходимо оказать поддержку малому и среднему бизнесу. Развиваясь, предприятия будут больше зарабатывать, а значит – больше платить зарплат и налогов. Именно такой путь стимулирования экономики продемонстрировал эффективность в развитых странах мира. Зато усиление контроля и налогового давления всегда ведет к падению уровня жизни, а также может привести к социально-политическому кризису в государстве", – резюмировал политик.

В "Нашем крае" добавили, что, по данным Госстата, украинцы оценивают свой уровень доходов так: 

  • 67% украинских граждан (две трети) считают себя бедными (в 2019 году – 65%);
  • 1% украинцев относят себя к среднему классу (в 2019-м – 1,1%);
  • 88% украинцев жили от зарплаты до зарплаты и не делали сбережений;
  • 37% (каждый третий) экономил на всем, кроме еды, а 3% экономили даже на еде;
  • у 50% украинцев в 2020 году материальное положение ухудшилось;
  • у 6% украинцев в 2020 году материальное положение улучшилось;
  • 44% украинцев ожидают ухудшения материального положения;
  • 7% ожидают улучшения материального положения в будущем.
Контекст:

Кабинет Министров Украины планирует внести в Верховную Раду законопроект о непрямых методах налогового контроля, сообщил 5 августа председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

"Кабинет Министров готовит внесение в парламент законопроекта о так называемых непрямых методах налогового контроля. Это о том, когда налоговая сможет спросить о происхождении денег на приобретение ценного актива. И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии, то будет вынужден доплатить налог на расходы, которые не может объяснить", – заявил он.

15 июля 2021 года Рада приняла закон о детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем добровольного декларирования активов и уплаты единовременного сбора в бюджет. За проголосовали 243 народных депутата при необходимых 226. Большинство голосов (215) дала фракция "Слуги народа". Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 19 июля, через два дня закон вступил в силу. Закон предусматривает проведение одноразового специального добровольного декларирования активов физических лиц в период с 1 июля 2021-го по 1 июля 2022 года.

Теги: налоги, Кабинет Министров, экономика, Госстат, правительство, доходы, деньги, законопроект, субсидии, Наш край, Сергей Шахов, декларирование, расходы
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