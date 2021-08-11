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Любченко предложил раскрыть персональные данные об уплате налогов

Любченко: Когда общество увидит, кто сколько платит налогов, произойдет смена парадигмы
Любченко: Когда общество увидит, кто сколько платит налогов, произойдет смена парадигмы
Фото: tax.gov.ua

Первый вице-премьер – министр экономики Украины Алексей Любченко предложил сделать публичными персональные данные об уплате налогов. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что в Украине состоялась децентрализация, сформировалось 1,4 тыс. общин, и это, по его словам, "опорные субъекты для трансформации социального договора".

"Вот я за раскрытие персональных данных по уплате налогов. Это точно сработает. Когда общество увидит, кто сколько платит налогов, произойдет смена парадигмы", – считает министр экономики.

Любченко до прихода в правительство возглавлял Государственную налоговую службу. За раскрытие персональных данных налогоплательщиков он выступал еще тогда.

"Я не понимаю как руководитель налоговой службы, как у нас за последние пять лет было куплено 1400 автомобилей намного дороже $100 тыс. за штуку. Люди потратили больше 4 млрд грн. А доходов у них за семь лет – я посмотрел – хватило бы только на колеса к этим автомобилям", – говорил Любченко в интервью главреду "ГОРДОН" Алесе Бацман в январе 2021 года.

Тогда же он говорил, что государство не располагает информацией о доходах и налогах около 7 млн гражданЧасть из них, по мнению Любченко, работает за рубежом, остальные обслуживают теневой сектор экономики.

"Мы сделали интересную карту, разбили по регионам. И мы понимаем, что у нас больше 4 млн граждан Украины в активном возрасте за 10 лет не появились на налоговой карте", – отмечал он также.

Контекст:

Реформа децентрализации в Украине началась в 2014 году. Процесс создания новых административно-территориальных единиц – объединенных территориальных общин – стартовал в 2015-м. По состоянию на 2020 год, по данным специализированного сайта о децентрализации, в Украине создали 1469 территориальных общин, из которых 31 находится на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

16 апреля 2020 года парламент принял законопроект №2653 о внесении изменений в закон "О местном самоуправлении". Законопроектом, в частности, введено понятие административного центра и территории территориальной общины. После принятия этого закона в "Слуге народа" заявили о завершении реформы децентрализации, но в феврале 2021 года президент Владимир Зеленский сказал, что реформа децентрализации в Украине еще не завершена.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов сообщил, что для того, чтобы завершить этап реформы децентрализации, необходимо внести изменения в КонституциюНад этим работает специальная рабочая группа при Офисе президента, в которую входит и он сам.

Теги: налоги, экономика, доходы, Министерство экономики, децентрализация, активы, Минэкономики, Алексей Любченко
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