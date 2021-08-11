Любченко предложил раскрыть персональные данные об уплате налогов

Он отметил, что в Украине состоялась децентрализация, сформировалось 1,4 тыс. общин, и это, по его словам, "опорные субъекты для трансформации социального договора".

"Вот я за раскрытие персональных данных по уплате налогов. Это точно сработает. Когда общество увидит, кто сколько платит налогов, произойдет смена парадигмы", – считает министр экономики.

Любченко до прихода в правительство возглавлял Государственную налоговую службу. За раскрытие персональных данных налогоплательщиков он выступал еще тогда.

"Я не понимаю как руководитель налоговой службы, как у нас за последние пять лет было куплено 1400 автомобилей намного дороже $100 тыс. за штуку. Люди потратили больше 4 млрд грн. А доходов у них за семь лет – я посмотрел – хватило бы только на колеса к этим автомобилям", – говорил Любченко в интервью главреду "ГОРДОН" Алесе Бацман в январе 2021 года.

Тогда же он говорил, что государство не располагает информацией о доходах и налогах около 7 млн граждан. Часть из них, по мнению Любченко, работает за рубежом, остальные обслуживают теневой сектор экономики.

"Мы сделали интересную карту, разбили по регионам. И мы понимаем, что у нас больше 4 млн граждан Украины в активном возрасте за 10 лет не появились на налоговой карте", – отмечал он также.