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"Шансы высокие". В "Слуге народа" прокомментировали слухи о выдвижении Юзика на должность мэра Кривого Рога

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко не опроверг и прямо не подтвердил участие в выборах мэра Кривого Рога нардепа от "Слуги народа" Юрия Корявченкова, известного как Юзик.

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В "Слуге народа" готовы поддержать Корявченкова
В "Слуге народа" готовы поддержать Корявченкова
Фото: Слуга Народу / Facebook

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков, известный как Юзик, получил бы поддержку на выборах мэра Кривого Рога. Такое мнение глава партии, нардеп Александр Корниенко выразил 21 июля на пресс-конференции, информирует УНИАН.

"Как только придет время, мы объявим кандидатов. Насчет Юрия Корявченкова, думаю, что его шансы высокие в Кривом Роге", – сказал он.

По словам главы "Слуги народа", партия поддержит Юзика, если тот изъявит такое желание, "но выдвижение кандидатов, согласно новому избирательному кодексу, – это ответственность областных организаций, городских и центрального аппарата".

"Будем определяться", – отметил Корниенко.

Сейчас мэром Кривого Рога является Юрий Вилкул.

Юзик до избрания нардепом участвовал в работе студии "Квартал 95".

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Теги: выборы, Кривой Рог, местные выборы, Слуга народа, Александр Корниенко, Юрий Корявченков
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