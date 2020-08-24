Шендерович: Поскольку других радостей нет, экономика дышит на ладан, легитимности нет, проблема Украины для российского телевидения – это наше все

Шендерович: Вы все друг с другом собачитесь, ругаетесь, и все публично. То ли дело у нас: морг, все лежат ровненько, с номерками на ногах Фото: Виктор Шендерович / Facebook

Ситуация в Украине вызывает наибольший интерес у российских пропагандистов, такое мнение в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона выразил российский писатель-сатирик, публицист и телеведущий Виктор Шендерович.

"Помните, у [Антуана] Сент-Экзюпери было сказано: "Мы должны беречь старую крысу. Она у нас одна"? О чем же нам говорить? Вот есть Украина, которую трясет, у которой то-се, пятое-десятое, еще кризисы... У вас же свобода. А что значит "свобода"? Вы все друг с другом собачитесь, ругаетесь, да? Все сами друг друга кусаете. И все публично. То ли дело у нас: морг, все лежат ровненько, с номерками на ногах, все на своем месте, "Россия, вперед!". А там вполне душистая свобода. Свобода пахнет плоховато. Вы там друг друга мутузите, потеете, плохо пахнете. Одно удовольствие – комментировать. Поскольку других радостей – действительно, я с вами соглашусь – нет, поскольку экономика дышит на ладан, легитимности нет и радостей особенных других нет, проблема Украины – это наше главное", – отметил Шендерович.

Он сказал, что еще около 12 лет назад призывал убрать из номинации "Информационно-аналитическая программа" премии ТЭФИ программы журналистов Петра Толстого и Максима Шевченко, потому что был убежден, что это пропаганда, а не аналитика.

"И там до всякого Майдана, второго по крайней мере, это был какой-то год 2008-й, наверное, – в полный рост была Украина, проблемы Украины, экономика Украины, безработица на Украине... Так что мы вас давно пользуем для нужд нашей пропаганды. И еще долго будем пользовать. У нас просто нету другой "крысы", понимаете? Нет, правда, есть еще Америка и проблемы Европы есть, поляки есть иногда", – подчеркнул российский публицист.

Он высказал мнение, что "инъекция агрессии" российского ТВ и самой России обошлась недешево.

"В 2014 году 18-летний мальчик, который наслушался репортажей "Первого" и "Второго" каналов о том, как распинают русских мальчиков, который сбежал от мамы, нанялся, ему дали в руки автомат – и он погиб где-то на Донбассе... Я когда-то обращался к [гендиректору ВГТРК Борису] Добродееву, к [генпродюсеру "Первого канала" Константину] Эрнсту: не является ли им этот мальчик? Потому что одно дело – пропаганда за зарплату, а другое дело – вот такая конкретика. Да, я уже говорил: нация растлена. И истерика 2014 года "новороссийская", "Новороссии" – она утихла немножечко", – добавил Шендерович.

Шендерович: Путин назначал губернаторами своих охранников. Там проходил кастинг на самый бестрепетный поцелуй высочайшей задницы. Читайте полную версию интервью

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