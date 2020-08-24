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Шендерович: Два взгляда на главную катастрофу XX века – Вторую мировую войну: английское "Никогда снова" и российское "Можем повторить"

В авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона российский писатель, публицист и телеведущий Виктор Шендерович выразил мнение, что россияне не осознают Вторую мировую войну как катастрофу.

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Шендерович: Мы не осознали своей ответственности за эту войну
Шендерович: Мы не осознали своей ответственности за эту войну
Фото: Шагал / Facebook

У россиян и жителей Западной Европы отличаются взгляды на Вторую мировую войну. Такое мнение в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона выразил российский писатель-сатирик, публицист и телеведущий Виктор Шендерович.

"Плохо то, что оно не стало прошлым для российского народа. Потому что у нас нету единого понимания, какая это была катастрофа. У большей части это ассоциируется по-прежнему с победой, с силой, с праздником, идиотским лозунгом "Можем повторить". Противоположность английскому Never again – "Никогда снова". А мы "можем повторить". Вот два взгляда на эту самую главную катастрофу XX века – 50 миллионов погибших", – сказал он.

Писатель подчеркнул, что в России "не осознали это как катастрофу".

"Мы не осознали своей ответственности за эту войну. Я думаю, что 90% россиян не в курсе, что Вторую мировую войну [глава СССР Иосиф] Сталин и [глава нацистской Германии Адольф] Гитлер развязали на двоих вместе, что это совместное решение, что эта война начата нами, что мы несем за это ответственность. Эта амнезия очень опасна. Мы видим, что это аукается новой кровью, это имперское ощущение. Мы, повторяю, не осознали XX век как катастрофу и не осознали Вторую мировую войну как часть своей ответственности. Это очень серьезная драма, и драма не теоретическая: это чревато, повторяю, новой кровью, как всякий невыученный урок матушки-истории", – объяснил Шендерович.

Шендерович: Путин назначал губернаторами своих охранников. Там проходил кастинг на самый бестрепетный поцелуй высочайшей задницы. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

23 августа 1939 года СССР и Германия решили разделить сферы влияния в Восточной Европе и подписали договор о ненападении. Документ известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили под ним подписи. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

В РФ утверждают, что СССР "никогда не был союзником гитлеровской Германии" и что он вынужденно подписал договор о ненападении. В МИД России в 2019 году заявили, что этот шаг позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны, "тем самым были спасены сотни тысяч жизней".

Теги: Россия, СССР, война, Виктор Шендерович, Вторая мировая война, писатель, погибшие
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