Шендерович о голосовании по конституции: Как я дистанцировался до указа Собянина, так буду это делать и сейчас. И вам советую

Российский писатель Виктор Шендерович считает опасным проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию во время пандемии коронавируса.

Шендерович: Во сколько именно человеческих жизней обойдется России вся эта уголовка, не знаю Фото: Виктор Шендерович / Facebook

Назначенное на 1 июля общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ писатель Виктор Шендерович считает опасным мероприятием и советует россиянам отказаться от участия в нем, об этом Шендерович написал в Facebook 8 июня.

"Как я дистанцировался и берегся до указа Собянина, так буду это делать и сейчас. И вам советую. Плановым и предсказуемым образом на наших глазах совершается смертельно опасное негодяйство: они легитимизируют "голосование" по конституции, огласят уже утвержденные цифры, окопаются у власти, а там – опаньки – пошла вторая волна коронавируса, ну что ж поделать, пандемия", – отметил писатель.

После проведения голосования в России возможна новая вспышка COVID-19.

"Во сколько именно человеческих жизней обойдется России вся эта уголовка, не знаю, но, разумеется, реальность будет снова закатана под асфальт официальной статистики... Все в рамках наших, прости господи, традиционных ценностей: "бабы еще нарожают", – считает Шендерович.

В России с начала эпидемии подтверждено 476,65 тыс. случаев заражения COVID-19, более 230 тыс. человек выздоровели, почти 6 тыс. скончались. По количеству инфицированных Россия занимает третье место в мире, уступая США и Бразилии.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков Путина, назначено на 1 июля 2020 года.

Голосование по поправкам в конституцию планировалось провести 22 апреля, но его отложили на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

10 марта с предложением обнулить президентские сроки Путина или полностью убрать из конституции ограничения количества сроков выступила депутат от "Единой России" Валентина Терешкова. Позже в Госдуме Путин выступил против полного исключения из конституции нормы об ограничении количества президентских сроков, но поддержал обнуление своих сроков при условии, что Конституционный суд РФ признает такую поправку не противоречащей основному закону. Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина.