Шендерович: Ни о каком 2036 годе для Путина речь не идет, все навернется гораздо раньше

В авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона российский писатель, публицист и телеведущий Виктор Шендерович выразил опасение, что ситуация, которая не позволит Владимиру Путину оставаться президентом РФ до 2036 года, "навернется драматично".

Шендерович считает, что в России "все механизмы поломаны" Фото: Виктор Шендерович / Facebook

Владимир Путин не останется президентом России до 2036 года, как это ему позволяет новая конституция страны.

Такое мнение в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона выразил российский писатель-сатирик, публицист и телеведущий Виктор Шендерович.

"Я думаю, что ни о каком 2036 годе речь не идет. Я думаю, что это все навернется раньше. Другое дело – что навернется вполне драматично. Потому что все механизмы поломаны", – сказал он.

Шендерович выразил надежду, что "у России все-таки будет какое-то постимперское будущее".

"При нашей [жизни], конечно. Я думаю, что при нашей. Я надеюсь, что при нашей", – отметил писатель.

Шендерович: Путин назначал губернаторами своих охранников. Там проходил кастинг на самый бестрепетный поцелуй высочайшей задницы. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube





Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Принятые поправки запрещают занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепляют приоритет конституции РФ над международным правом, а также расширяют полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года.

С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%. После этого Путин ввел поправки в действие.