Шотландский виски получит беспрепятственный доступ на украинский рынок – соглашение между Великобританией и Украиной

Ассоциация шотландского виски приветствовала заключение торгового соглашения между Лондоном и Киевом. Производители этого напитка считают Украину растущим рынком.

В 2019 году Украина экспортировала более миллиона бутылок шотландского виски Фото: depositphotos.com

Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве Великобритании и Украины открывает беспошлинный доступ шотландского виски к украинскому рынку. Об этом сказал директор по вопросам глобального партнерства Ассоциации шотландского виски Том Саллис, информирует пресс-служба британского правительства.

"Украина является растущим рынком для шотландского виски, в 2019 году туда было экспортировано более миллиона бутылок. Сегодняшнее соглашение гарантирует, что шотландский виски сможет и дальше иметь беспрепятственный доступ на украинский рынок, а в дальнейшем будет признан товаром защищенного географического происхождения (GI) в Украине", – заявил Саллис.

Будучи национальным продуктом, шотландский виски имеет категорию "названия, законодательно закрепленного географически", он защищен законодательными актами Великобритании, Европейского союза и Всемирной торговой организации.

Украина и Великобритания подписали 8 октября соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, украинский президент Владимир Зеленский назвал его историческим. Договор призван заменить Соглашение об ассоциации Украины и ЕС в торговле с Соединенным Королевством после окончания переходного периода Brexit.

В 2019 году объем торговли между Великобританией и Украиной составил £1,5 млрд.