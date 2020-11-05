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Шустер: Я бы сказал при встрече Лаврову: "Перестань валять дурака: я тебя знаю и понимаю"

Журналист Савик Шустер в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что знаком с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и смог бы с ним поговорить начистоту.

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Лавров с 2004 года работает главой МИД РФ
Лавров с 2004 года работает главой МИД РФ
Фото: EPA

Министр иностранных дел России Сергей Лавров – один из самых опытных дипломатов в мире. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал телеведущий, журналист Савик Шустер.

"Он один из самых опытных в мире сегодня. То есть это человек особый. Мне много о нем рассказывал даже [премьер-министр России] Евгений Примаков, который его знал очень хорошо. Ну, тут, знаете, россияне – они все игроки в шахматы. А я бы с ними в шахматы не играл", – отметил Шустер.

Шустер: Порошенко разрушил четыре года моей жизни к чертовой матери! Но он же верующий человек. Придет справедливость. Полный текст интервью

На вопрос, о чем бы он заговорил при встрече с Лавровым, журналист сказал: "Перестань валять дурака: я тебя знаю и понимаю... Все. А дальше – "давай так: начистоту".

Шустер сказал, что он и Лавров – два разных мира.

Сергей Лавров с 2004 года работает главой МИД РФ.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Савик Шустер, МИД, Сергей Лавров, Алеся Бацман, Евгений Примаков, дипломаты
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