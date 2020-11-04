Шустер: За коррупцию в военной сфере и фальсификацию лекарств я бы ввел смертную казнь

Журналист Савик Шустер уверен, что продажа фальсифицированных медикаментов приравнивается к массовому убийству граждан. Об этом он заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Шустер: Когда ты продаешь оружие врагу, от которого погибают твои люди, конечно, ты не имеешь права жить Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

За коррупцию в военной сфере и фальсификацию медикаментов в Украине надо ввести смертную казнь. Такое мнение в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выразил телеведущий, журналист Савик Шустер.

Журналист отметил, что с коррупционерам он бы делал "очень жесткие вещи". "Руки, ноги, голову?", – спросила у него Бацман.

"И руки, и ноги, и голову. Я считаю, что за коррупцию в военной сфере, когда ты продаешь оружие врагу, от которого погибают твои люди, конечно, ты не имеешь права жить... В этом случае я бы ввел смертную казнь. И я бы еще ввел смертную казнь за фальшивые медикаменты. Потому что это тоже массовое убийство собственных граждан", – сказал он.

Шустер добавил, что не видит другого способа решения проблемы.

Шустер: Порошенко разрушил четыре года моей жизни к чертовой матери! Но он же верующий человек. Придет справедливость. Полный текст интервью

ВИДЕО