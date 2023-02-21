Скипальский: Я дважды разговаривал с Шойгу. Мы летели в самолете, я рассказывал ему об офицерской чести, как расстреливали Колчака, а он мне – о своих идеалах

Именно этим Скипальский объяснил идею Шойгу, что нужно строить столицу в Сибири. Бывший глава военной разведки Украины считает, что Шойгу планировал для этого "повторить сталинский рецепт" – "вывезти туда украинцев, которые им построят".

Он пояснил, что говорит об идеях Шойгу на основании личных бесед с ним.

"Когда я был заместителем министра по чрезвычайным ситуациям, у меня дважды были мощные разговоры с ним. Один из них – в самолете. И я ему рассказывал об офицерской чести: как расстреливали [руководителя Белого движения адмирала Александра] Колчака, как он себя вел, как должны вести себя офицеры... А он мне рассказывал о своих идеалах: про барона и так далее... [Идеи фон Унгерна] – это объединение буддийской и православной веры, построение такой евроазиатской страны. Безусловно, там дух, как говорил поэт... Там духом величия пахнет", – сказал Скипальский.

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