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Скипальский: Я дважды разговаривал с Шойгу. Мы летели в самолете, я рассказывал ему об офицерской чести, как расстреливали Колчака, а он мне – о своих идеалах

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Шойгу предлагал перенести столицу РФ в Сибирь
Шойгу предлагал перенести столицу РФ в Сибирь
Фото: EPA

Министр обороны России Сергей Шойгу считает своим идеалом личности в истории российского барона Романа фон Унгерн-Штернберга, жившего в 1886–1921 годах. Об этом рассказал бывший глава военной разведки Украины, экс-замглавы СБУ Александр Скипальский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Именно этим Скипальский объяснил идею Шойгу, что нужно строить столицу в Сибири. Бывший глава военной разведки Украины считает, что Шойгу планировал для этого "повторить сталинский рецепт" – "вывезти туда украинцев, которые им построят".

Он пояснил, что говорит об идеях Шойгу на основании личных бесед с ним.

"Когда я был заместителем министра по чрезвычайным ситуациям, у меня дважды были мощные разговоры с ним. Один из них – в самолете. И я ему рассказывал об офицерской чести: как расстреливали [руководителя Белого движения адмирала Александра] Колчака, как он себя вел, как должны вести себя офицеры... А он мне рассказывал о своих идеалах: про барона и так далее... [Идеи фон Унгерна] – это объединение буддийской и православной веры, построение такой евроазиатской страны. Безусловно, там дух, как говорил поэт... Там духом величия пахнет", – сказал Скипальский. 

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Шойгу родился в 1955 году в Тувинском автономном округе России.

Главой МЧС стал в январе 1994 года, губернатором Московской области – в мае 2012-го, а министром обороны России – в ноябре 2012 года.

Шойгу выступал с предложением перенести столицу в Сибирь и построить в регионе несколько городов-миллионников и научно-промышленных центров в августе 2021 года. Об этом писало издание "Коммерсантъ".

Унгерн-Штернберг был увлечен Азией, его называют автором идеи реставрации империи Чингисхана от Тихого океана до Каспия.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Александр Скипальский, Сибирь, Сергей Шойгу
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