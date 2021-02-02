Смешко: Бюджет Украины распиливается

То, как расходуют средства из госбюджета Украины, при нынешней власти никто не контролирует, заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что есть несколько направлении, по которым "грабится народ Украины".

"Мы богатейшая страна. Так вот первое [направление] – это воровство из бюджета. Бюджет распиливается, никто не контролирует, как он расходуется", – сказал Смешко.

По его словам, госбюджет теряет средства также из-за контрабанды и схем с возвратом НДС.

"Бюджет, возврат НДС, таможня. Идем дальше. Мы продаем сырье. Еще раз говорю: если взять по соотношению количества населения и природных ресурсов, которые у нас есть, мы на первое место в мире можем выйти. У нас не только нефть и газ. Кстати, по нефти и газу мы тоже входим в лидирующие страны. За нефтью только глубже надо идти сейчас. А газ: и сланцевый, и остальной – нужны инвестиции. Мы же сейчас опять все, что бурим, за счет государства бурим. Остается день-два до того, чтобы дойти до залежей, – "не перспективно", уезжают – и тут же продают. Это Служба безопасности не знает, кому продают? О чем вы говорите? Прекрасно знает, кому", – возмутился Смешко.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Потери бюджета Украины от "скруток" в апреле 2020 года экс-министр финансов Игорь Уманский оценивал в 60 млрд грн в год. К ноябрю, по его данным, ситуация ухудшилась.