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Смешко: Что мешает Зеленскому ввести во все органы государственного управления институт генерального инспектора?

Если бы в Украине ввели институт генерального инспектора, относительно чиновников проводилась бы профилактика коррупции, рассказал экс-глава СБУ Игорь Смешко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

 
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Смешко: Если найдут, что обманули, уголовная ответственность
Смешко: Если найдут, что обманули, – уголовная ответственность
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

В Украине для борьбы с коррупцией следует ввести институт генерального инспектора для всех органов власти. Такое мнение бывший глава Службы безопасности Украины, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Мы, там, когда кого-то арестовываем, показываем: борьба с коррупцией. Особенно предыдущий президент. А его выпускают потом. Суд выпускает его. И люди: "А как? Власть одно говорит нам, а другое делает. За 2 тыс. грн меня могут схватить, там, дом отобрать и тому подобное, а миллиарды крадут – и ничего не получается". В цивилизованных странах очень просто. Что мешает сейчас [президенту] Владимиру Александровичу [Зеленскому] ввести, как это в Америке есть и во многих странах мира, во все органы государственного управления институт генерального инспектора?", – сказал он.

По словам политика, в таком случае "все, кто приходит на службу, подписывают правила профессиональной этики и снимают с себя защиту Конституции на информацию о семье, о близких родственниках", соглашаются на прослушивание и просмотр переписки.

"И потом, это не заведено дело – просто профилактика: Офис генерального инспектора раз в месяц или в квартал приглашает вас и говорит: "Вот с вами живет племянник. Племянник купил Jaguar. Письменно поясните, откуда у него деньги". И у вас неделя. За эту неделю вы должны подготовиться и письменно дать ответ. Но этот письменный ответ уже будет как ответ под присягой. И [эта информация] может быть использована. Не факт, что вы напишете – и сразу по вам дело возбудят. Нет. Его положат. А если в случае второго какого-то, начнут проверять. Если найдут, что вы обманули, – уголовная ответственность. Вы знаете, что около половины не отвечают? Они просто прочитали и сказали: "Вы знаете, балбес этот племянник. Не знаю, не могу объяснить", – объяснил Смешко.

Смешко: Мы увеличили оборону Соединенных Штатов. Где наш статус главного стратегического партнера США вне НАТО? Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

По итогам 2020 года в индексе восприятия коррупции (CPI), который составляет организация Transparency International, Украина занимает 117-е место из 180 стран.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: коррупция, Игорь Смешко, Алеся Бацман, чиновники
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