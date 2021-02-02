Смешко: Тех, кто управляет государственной собственностью, надо пожизненно сажать за коррупцию. Может быть, в перспективе – ввести смертную казнь

В Украине есть технологии мирового уровня в разных отраслях промышленности, но чтобы их развивать, нужно запустить экономику. Такое мнение выразил бывший глава Службы безопасности Украины, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"У нас технологии есть, которые мирового уровня еще, но люди уходят. Причем с ними по-хамски ведут себя: с инженерным, с научным составом. У нас Академию наук убивают на сегодняшний день. Весь мир понимает, что главное – это человеческий капитал, образование, наука, здравоохранение. Это государство должно взять на себя – при наших богатствах это все должно быть бесплатно. И мы можем. У нас есть ресурсы. Но надо запустить экономику, нужно двигатель запустить. А кто сейчас у нас в правительстве понимает, как это сделать? Что нужно поставить отвечающего за судостроение человека-глыбу, за самолетостроение, за танкостроение, за тяжелое машиностроение", – подчеркнул политик.

В качестве примера Смешко привел турбины для атомных электростанций, которые производят в Харькове и в Николаеве.

"Без них и атомная промышленность, и большие суда в России не могут, ни флот свой до конца... Они контрабандно пытаются турбины получить у нас. Помните бушерский проект? Когда американцы тоже не очень хорошо с нами поступили. Они перекрыли нам кислород по поставке турбины туда, а Россия тут же воспользовалась. Но при [пятом президенте Украине Петре] Порошенко харьковский завод... $0,5 млрд стоит турбина для нашей электростанции. А мы вели переговоры – Китаю дать заказ на $0,5 млрд. Это не коррупция в высших эшелонах власти? И когда говорят о том, что государство – неэффективный управляющий... Как это неэффективный? Надо просто в этом государстве тех, кто управляет государственной собственностью, побольше пожизненно сажать по фактам коррупции. Сделайте 10 "довічно ув’язнених", а, может быть, в перспективе в какой-то момент времени надо будет ввести смертную казнь на наивысшем уровне за коррупцию в государстве", – заключил Смешко.

Коррупция на уровне государства, по мнению экс-главы СБУ, отнимает будущее у следующих поколений украинцев и ставит под угрозу существование государства.

"Не государство – неэффективный управляющий, это вы – неэффективные политики, которые не в состоянии поставить нормальных профессионалов в государственное управление", – добавил он.

Смешко: Мы увеличили оборону Соединенных Штатов. Где наш статус главного стратегического партнера США вне НАТО? Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Послы стран G7 в Украине под председательством Великобритании согласились в январе этого года поддерживать Украину в проведении реформ. Помощь предполагает улучшение инвестиционного климата, устранение коррупции и укрепление верховенства права.

По данным Transparency International Ukraine, за 2020 год Украина смогла улучшить показатель в индексе восприятия коррупции, набрав три балла. Теперь с 33 баллами из 100 возможных Украина занимает 117-е место из 180 стран. Рядом с Украиной в рейтинге Египет, африканская Эсватини (Свазиленд), Непал, Сьерра-Леоне и Замбия.