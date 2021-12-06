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"Задержание" Милевского в столичном ресторане. В СБУ заявили, что это пранк, агент экс-футболиста написал, что пропадет со связи

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Милевский завершил карьеру футболиста этой осенью
Милевский завершил карьеру футболиста этой осенью
Фото: timi1010 / Instagram

В Службе безопасности Украины заявили, что не имеют отношения к якобы задержанию бывшего футболиста сборной Украины Артема Милевского в киевском ресторане. Появившееся в соцсетях видео прокомментировал Общественному пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

6 декабря в Telegram и Twitter начало распространяться видео, на котором Артема Милевского и его агента Александра Панкова якобы задерживают в киевском ресторане люди в форме с надписью "СБУ", причем в процессе кричат на "задерживаемых" матом.

"Они снимают пранк, насколько я понял. Во всяком случае, сотрудники СБУ там не привлечены", – сказал Дехтяренко.

Пресс-секретарь спецслужбы обратил внимание, что у якобы силовиков ни форма, ни наклейки "СБУ" не соответствуют настоящим. 

Сам Милевский инцидент пока не комментировал, однако в Instagram Панкова появилось сообщение в Stories: "Ребята, какое-то время буду без связи. Выдали телефон на 15 минут. С нами все в порядке, спасибо всем, кто переживает за нас". 

Скриншот: pankov_agent / Instagram
Скриншот: pankov_agent / Instagram

Контекст:

Милевский с 2002-го по 2013 год играл за киевское "Динамо", забив 57 голов. После этого выступал в Турции, Хорватии, Румынии, России, Венгрии. С 2017 года играл за брестское "Динамо".

В декабре 2020 года Милевский вернулся в Украину и подписал контракт с клубом украинской Премьер-лиги "Минай". За закарпатский клуб он сыграл 10 матчей, в которых так и не смог отличиться забитыми мячами.

За национальную сборную Украины Милевский провел 50 матчей, забив восемь голов.

В декабре 2020-го в интервью телеканалу "Еспресо" Милевский, часто попадавший в скандалы из-за проблем с алкоголем, говорил, что для него "дико" не попить после игры пивка с пацанами".

23 сентября 2021 года Милевский объявил о завершении карьеры профессионального футболиста. В ролике, снятом на стадионе "Динамо", футболист "написал письмо себе 15-летнему", в котором посоветовал не делать того, из-за чего он попадал в скандалы. В частности, не приходить на совещание к тренеру Олегу Блохину в одном халате.

Милевский говорил, что хочет провести прощальный матч – поединок назначен на апрель 2022 года, но формат пока не определен.

Теги: СБУ, Артем Милевский, задержание, пранк, Артем Дехтяренко
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