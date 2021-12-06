"Задержание" Милевского в столичном ресторане. В СБУ заявили, что это пранк, агент экс-футболиста написал, что пропадет со связи

6 декабря в Telegram и Twitter начало распространяться видео, на котором Артема Милевского и его агента Александра Панкова якобы задерживают в киевском ресторане люди в форме с надписью "СБУ", причем в процессе кричат на "задерживаемых" матом.
Video being circulated of Artem Milevsky & his agent Oleksandr Pankov being arrested in Kyiv restaurant Boho.— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 6, 2021
Unclear what day this was taken but many believe this could just be a set up / prank with the security services in the video not looking very ‘official’ pic.twitter.com/jojHAGgZJ6
"Они снимают пранк, насколько я понял. Во всяком случае, сотрудники СБУ там не привлечены", – сказал Дехтяренко.
Пресс-секретарь спецслужбы обратил внимание, что у якобы силовиков ни форма, ни наклейки "СБУ" не соответствуют настоящим.
Сам Милевский инцидент пока не комментировал, однако в Instagram Панкова появилось сообщение в Stories: "Ребята, какое-то время буду без связи. Выдали телефон на 15 минут. С нами все в порядке, спасибо всем, кто переживает за нас".
Милевский с 2002-го по 2013 год играл за киевское "Динамо", забив 57 голов. После этого выступал в Турции, Хорватии, Румынии, России, Венгрии. С 2017 года играл за брестское "Динамо".
В декабре 2020 года Милевский вернулся в Украину и подписал контракт с клубом украинской Премьер-лиги "Минай". За закарпатский клуб он сыграл 10 матчей, в которых так и не смог отличиться забитыми мячами.
За национальную сборную Украины Милевский провел 50 матчей, забив восемь голов.
В декабре 2020-го в интервью телеканалу "Еспресо" Милевский, часто попадавший в скандалы из-за проблем с алкоголем, говорил, что для него "дико" не попить после игры пивка с пацанами".
23 сентября 2021 года Милевский объявил о завершении карьеры профессионального футболиста. В ролике, снятом на стадионе "Динамо", футболист "написал письмо себе 15-летнему", в котором посоветовал не делать того, из-за чего он попадал в скандалы. В частности, не приходить на совещание к тренеру Олегу Блохину в одном халате.
Милевский говорил, что хочет провести прощальный матч – поединок назначен на апрель 2022 года, но формат пока не определен.