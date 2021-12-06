"Задержание" Милевского в столичном ресторане. В СБУ заявили, что это пранк, агент экс-футболиста написал, что пропадет со связи

6 декабря в Telegram и Twitter начало распространяться видео, на котором Артема Милевского и его агента Александра Панкова якобы задерживают в киевском ресторане люди в форме с надписью "СБУ", причем в процессе кричат на "задерживаемых" матом.

Video being circulated of Artem Milevsky & his agent Oleksandr Pankov being arrested in Kyiv restaurant Boho.



Unclear what day this was taken but many believe this could just be a set up / prank with the security services in the video not looking very ‘official’ pic.twitter.com/jojHAGgZJ6 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 6, 2021

"Они снимают пранк, насколько я понял. Во всяком случае, сотрудники СБУ там не привлечены", – сказал Дехтяренко.

Пресс-секретарь спецслужбы обратил внимание, что у якобы силовиков ни форма, ни наклейки "СБУ" не соответствуют настоящим.

Сам Милевский инцидент пока не комментировал, однако в Instagram Панкова появилось сообщение в Stories: "Ребята, какое-то время буду без связи. Выдали телефон на 15 минут. С нами все в порядке, спасибо всем, кто переживает за нас".

Скриншот: pankov_agent / Instagram