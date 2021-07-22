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Советник Госдепа США назвал спецпредставителя по Украине "во многих отношениях": Он бывал в Киеве больше, чем кто-либо еще

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Байден знает украинскую тематику очень хорошо, отметил Шолле (на фото)
Байден знает украинскую тематику очень хорошо, отметил Шолле (на фото)
Фото: FCBuzz Events﻿ / Facebook

Президент Соединенных Штатов Джо Байден является спецпредставителем по Украине "во многих отношениях". Об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 21 июля, заявил советник Государственного департамента США Дерек Шолле.

Журналист агентства спросил у Шолле, будет ли назначен в ближайшем будущем спецпредставитель США по Украине.

"У нас есть спецпредставитель по Украине во многих отношениях – это президент США Байден. Он бывал тут шесть раз, больше, чем кто-либо еще. Он знает украинскую тематику очень хорошо, госсекретарь [США Энтони] Блинкен – тоже", – ответил Шолле.

Советник Госдепартамента добавил, что Блинкен поручил ему провести в Киеве переговоры с украинскими партнерами.

"Это ситуация, в которой задействованы все в Вашингтоне, в плане нашей работы в Украине. Для меня это залог глубины нашего партнерства – что столько высокопоставленных чиновников так хорошо разбираются в украинских делах и настолько привержены тому, чтобы сделать наши отношения еще сильнее", – подчеркнул Шолле.

Контекст:

В июле 2017 года спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины был назначен Курт Волкер. На этой должности дипломат находился до сентября 2019 года. Он подал в отставку на следующий день после публикации жалобы сотрудника американской разведки на телефонный разговор тогдашнего президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Волкер упоминался в жалобе.

Американский дипломат, экс-посол США в России Александр Вершбоу в апреле этого года предположил, что администрация Байдена рассматривает "две модели", одной из которых может быть назначение спецпредставителя США по вопросам Украины на переговорах с Россией, которым раньше был Волкер, но "возможно, с несколько более высоким статусом с учетом предыдущих должностей".

"Вторая модель состоит в том, чтобы кто-то взялся за этот вопрос как часть своих ежедневных рабочих обязанностей. Это может быть Блинкен, это может быть заместитель госсекретаря [Венди] Шерман, это может быть заместитель госсекретаря [Виктория] Нуланд", – говорил Вершбоу.

Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, Госдепартамент США, Вашингтон, советник, Энтони Блинкен, президент, интервью, назначение, Дерек Шолле
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