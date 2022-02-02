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Спивак объявил о создании общественного движения "Правда Дмитрия Спивака"

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Спивак: Уверен, наших единомышленников очень много
Спивак: Уверен, наших единомышленников очень много
Фото: Дмитрий Спивак / Facebook

Телеведущий и общественный деятель Дмитрий Спивак 2 февраля в Facebook объявил о создании Всеукраинского объединения "Правда Дмитрия Спивака".

По его словам, главная цель движения – широкая дискуссия по поводу ориентиров будущего Украины, путей решения проблем обычных граждан.

"Остохренела ложь, которая льется на наши головы из властных кабинетов. Мы пойдем к людям с нашей правдой и будем вместе формировать новую повестку дня для страны. Уверен, что наша правда обязательно победит", – заявил Спивак.

Он отметил, что новое движение – это идеологическое объединение.

"Близкую нам идеологию можно назвать по-западному левым либерализмом, социал-демократизмом. А по-нашему – это идеология правды и справедливости", – подчеркнул Спивак.  

В ближайшее время он планирует посетить практически все регионы Украины, обсудить с людьми наболевшие проблемы и сообща найти пути их решения.

"Уверен, наших единомышленников очень много. И мы хотим услышать голос тех, кого отказывается слышать власть", – добавил инициатор создания общественного движения.

https://www.facebook.com/SpivakDmytriy/posts/5171800072839009

Контекст:

Дмитрий Спивак – политик и общественный деятель, кандидат политических наук, постоянный участник программ "Правда с Дмитрием Спиваком" на телеканале "Украина 24" и "Рыбный четверг" на телеканале "Наш".

Теги: Украина, политика, власть, Дмитрий Спивак, объединение
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