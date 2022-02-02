Спивак объявил о создании общественного движения "Правда Дмитрия Спивака"

Спивак: Уверен, наших единомышленников очень много Фото: Дмитрий Спивак / Facebook

По его словам, главная цель движения – широкая дискуссия по поводу ориентиров будущего Украины, путей решения проблем обычных граждан.

"Остохренела ложь, которая льется на наши головы из властных кабинетов. Мы пойдем к людям с нашей правдой и будем вместе формировать новую повестку дня для страны. Уверен, что наша правда обязательно победит", – заявил Спивак.

Он отметил, что новое движение – это идеологическое объединение.

"Близкую нам идеологию можно назвать по-западному левым либерализмом, социал-демократизмом. А по-нашему – это идеология правды и справедливости", – подчеркнул Спивак.

В ближайшее время он планирует посетить практически все регионы Украины, обсудить с людьми наболевшие проблемы и сообща найти пути их решения.

"Уверен, наших единомышленников очень много. И мы хотим услышать голос тех, кого отказывается слышать власть", – добавил инициатор создания общественного движения.