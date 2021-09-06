Спивак потребовал от НАБУ расследовать факт злоупотребления властью и служебным положением замминистра финансов Воробей

Дмитрий Спивак: Незадекларированные средства касаются именно того банка, с владельцем которого Светлана Воробей имеет личные и долголетние отношения Скриншот: НАШ / Facebook

Он обратился в НАБУ, чтобы детективы расследовали сокрытие от официального декларирования ипотечные обязательства на сумму 100 тысяч долларов.

"В своей декларации госпожа Воробей скрыла, что у нее есть долг в 100 тысяч долларов. И не перед кем-нибудь, а перед "ТАС". Банк "ТАС" – это банк Сергея Тигипко. Всплыла эта информация в реестре прав на ее четырехкомнатную квартиру. То есть 100 тысяч долларов официального долга скрыла в декларации", – заявил Спивак.

Политик предполагает, что в связи с этим, возможно, она воспользовалась служебным положением, так как ранее Воробей работала в подчинении Тигипко.

"Незадекларированные средства касаются именно того банка, с владельцем которого Светлана Воробей имеет личные и долголетние отношения. Более того, она находилась в подчинении владельца "ТАСкомбанк" Тигипко. Ранее заместитель министра финансов Украины Светлана Воробей долгое время работала помощником бизнесмена Тигипко, в том числе в период его депутатской каденции исполняла полномочия его официального помощника-консультанта на платной основе", – рассказал Спивак о содержании своего заявления в НАБУ.