Среди личного состава киевской полиции не обнаружили ни одного предателя или коллаборанта – начальник управления

Выговский сказал, что после начала полномасштабного вторжения РФ было уволено меньше 1% сотрудников столичной полиции Фото: Поліція Києва / Facebook

"Предателей и коллаборантов среди личного состава полиции Киева не обнаружено. Ни одного. Это и по нашей информации, и по информации внутренней безопасности, и ГБР, и СБУ. Были соответствующие проверки где-то относительно 20 человек, по которым мы имели оперативную информацию, но всех проверили, в том числе с применением полиграфа, – не подтвердился ни один факт", – рассказал он.

Выговский отметил, что после начала полномасштабного вторжения некоторые сотрудники управления не прибыли в свои подразделения – фактически покинули место службы.

"В цифрах это достаточно небольшое количество. Всего было уволено 87 полицейских, не прибывших на место службы. Если брать весь штат, а всего штатная численность 9200, то это меньше 1%. Некоторая часть этих полицейских – женщины с маленькими детьми, и в таких случаях мы отнеслись с пониманием – они защищали свои семьи. Некоторые из них уехали из Украины в первые дни войны. Мы дали им возможность уволиться потом по собственному желанию", – продолжил он.

По словам Выговского, по дисциплинарному уставу за самоустранение были уволены 76 полицейских.

"Мы проводили служебное расследование по каждому, детально изучали каждую ситуацию, потому что в полиции Киева работают люди, проживающие в Киевской, Черниговской, Сумской областях. В момент начала боевых действий некоторые из работавших по графику "сутки через двое" находились по месту жительства, элементарно не могли добраться до места службы", – пояснил он.

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