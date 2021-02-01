Стефанчук анонсировал презентацию законопроекта о местных референдумах

Законопроект о местных референдумах будет презентован на текущей или на следующей неделе, сообщил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

В ближайшее время будет презентован законопроект о местных референдумах. Об этом во время заседания согласительного совета глав депутатских фракций и групп 1 февраля заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Считаю большим достижением нашего парламента принятие закона о всеукраинском референдуме. На этом мы не завершаем формирование большого блока законов, касающихся прямой демократии. Буквально на этой неделе или, если не будет такой возможности, максимум на следующей неделе мы соберем очередное заседание рабочей группы по народовластию, где будет презентоваться первый проект закона уже о местных референдумах", – сказал Стефанчук.

26 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о проведении референдума.

Согласно закону, всеукраинский референдум по народной инициативе может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом.

На референдум смогут выносить только четыре группы вопросов. Они должны касаться утверждения закона о внесении изменений в разделы І ("Общие вопросы"), ІІІ ("Выборы. Референдум") и XIII ("Внесение изменений в Конституцию Украины") Основного закона, вопросов общегосударственного значения, изменения территории Украины, утраты силы закона или отдельных его положений.

Не могут выноситься на референдум вопросы, которые касаются налогов, бюджета и амнистии, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности страны, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни и которые противоречат Конституции Украины и нормам международного права.

Координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская считает, что закон не идеален, однако в него включено необходимое количество предохранителей, чтобы на обсуждение не выносились вопросы, которые могут нанести вред суверенитету Украины.