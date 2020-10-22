Стефанчук считает, что Рада может рассмотреть законопроект о народовластии в ноябре

Законопроект о народовластии путем всеукраинского референдума находится на завершающей стадии подготовки ко второму чтению и дорабатывается с юристами, заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Стефанчук: Надеюсь, что уже в ноябре народ Украины сможет получить правовой механизм, который касается народовластия путем всеукраинского референдума Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада в ноябре может рассмотреть законопроект о народовластии путем всеукраинского референдума. Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 21 октября на онлайн-пресс-конференции, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я очень надеюсь, что уже в ноябре народ Украины сможет получить правовой механизм, который касается народовластия путем всеукраинского референдума", – сказал Стефанчук.

Он отметил, что законопроект находится на завершающей стадии подготовки ко второму чтению и дорабатывается с юристами.

Законопроект о референдуме в первом чтении поддержало 252 депутата при минимально необходимых 226. Президент Украины Владимир Зеленский подал его в парламент 9 июня и определил как неотложный.

Согласно законопроекту, всеукраинский референдум по народной инициативе может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом.

На референдум смогут выносить только четыре группы вопросов. Они должны касаться утверждения закона о внесении изменений в разделы І ("Общие вопросы"), ІІІ ("Выборы. Референдум") и XIII ("Внесение изменений в Конституцию Украины") Основного закона, вопросов общегосударственного значения, изменения территории Украины, утраты силы закона или отдельных его положений. При этом на один референдум должен выноситься один вопрос.

Не могут выноситься на референдум вопросы, которые касаются налогов, бюджета и амнистии, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности страны, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни и которые противоречат Конституции Украины и нормам международного права.

Законопроект предполагает возможность электронного голосования на референдуме. В пояснительной записке к законодательной инициативе отмечается (.docx), что это "ключевая новация законопроекта, выделяющая его среди других законопроектов, которые регистрировались в Верховной Раде".