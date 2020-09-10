ГОРДОН
 
 
Михаил Цимбалюк
Михаил Цимбалюк

Генерал-лейтенант милиции, народный депутат от ВО "Батьківщина".


все материалы автора
ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Даже самую лучшую идею можно испортить неуклюжей реализацией. Так в Украине произошло с идеей народовластия через референдум

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Псевдореферендум: в монобольшинстве придумали способ выдавать свои идеи за "волю народа".

Любую, даже самую лучшую идею можно испортить и дискредитировать неуклюжей ее реализацией. Так, к сожалению, произошло и с идеей народовластия через референдум, которую десятилетиями обсуждали на всех уровнях общества, но так до сих пор не решилась легитимизировать в виде соответствующего закона ни одна власть. А вот нынешняя, которая построила на идее народовластия уже две избирательные кампании – президентскую и парламентскую, – не только решила манипулировать ею, но и всеми силами и поспешно пытается узаконить ее эрзац-законом. Не о полноценном референдуме, а о так называемом опросе – в исполнении ЦИК и по заказу вполне зависимого от Офиса президента (ведь "технократического" или, учитывая неутвержденную программу деятельности и частоту кадровых ротаций, просто "технического") правительства.

В конце концов, уже сам способ, которым эту идею проталкивают, лишь подтверждает предположение о намерении подменить референдумы дешевым (за счет бюджета) и заранее запрограммированным заменителем, который, впрочем, посредством ЦИК будут выдавать за "волю народа". А жесткое лоббирование этой идеи окончательно дискредитирует высокие слова о плебисците.

Напомню, сначала полномочия ЦИК проводить опросы на выборах пытались вписать в Избирательный кодекс. Тогда предложение руководителя партии "Слуга народа" не поддержали даже профильный комитет и отдельные "слуги". Не без основания считая, что для Банковой они станут удобным инструментом легализации сомнительных инициатив. Поэтому на заседании комитета 3 сентября едва не произошла драка...

Поэтому зе-депутаты мгновенно, вечером того же дня, решили зарегистрировать отдельный проект, предусматривающий наделение ЦИК правом проводить опрос граждан во время выборов. А уже 4 сентября экстренно собрали профильный комитет, на котором властное большинство депутатов и одобрило проект, который планируется принять в Раде уже на следующей пленарной неделе.

И дело не только и не столько в том, что ЦИК хотят предоставить несвойственные ей функции опросов общественного мнения. Сам текст законопроекта вполне прозрачно объясняет такую спешку: опрос планируют проводить в день голосования – на общегосударственных или местных выборах, на всей территории Украины или в отдельных ее местностях, если такое решение примет... правительство. А так как в Украине 25 октября будут проходить местные выборы, правящая партия хочет успеть еще к ним. Чтобы непосредственно в день голосования, когда любая агитация запрещена, и прямо на избирательных участках в соответствии со сформулированными вопросами повлиять на волеизъявление избирателей. В прифронтовой зоне на востоке Украины могут спрашивать о прекращении огня и условиях возвращения к миру, а на остальной территории – к примеру, о возможности голосовать с 16 лет или, между прочим, вспомнить о проекте "Большая стройка".

Несомненно, правы профессиональные социологи, отмечая, что до сих пор общественное мнение и настроения общества профессионально изучали их службы, работающие по международным методикам и критериям, которые делают невозможными манипуляции общественным мнением, тогда как в ЦИК нет ни одного специалиста-социолога. Так, если нынешняя власть не доверяет частным социологическим службам (не может "договориться" с ними?), скорее следует создать соответствующую государственную, которая будет профессионально проводить опросы.

И все это для того, чтобы в день, когда украинцы будут идти на избирательные участки, им за государственные средства задавали вопросы, сформулированные неуверенным в собственном будущем и зависимым от президента и монобольшинства правительством?

Несомненно, с народом можно и нужно советоваться через референдумы. Практика опроса общественности существует в ряде стран мира. Однако там опрос проводят по заказу ЦИК, а не сама ЦИК. К тому же, перед выборами или в период между, а не непосредственно в день голосования. Опасность же варианта этой идеи в том, что предусматривает опрос в день выборов, на самих избирательных участках, и имеет целью повлиять на само волеизъявление народа.

К тому же, опрос во время голосования – это лишняя нагрузка на комиссии и, следовательно, риск для срыва подсчета голосов.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: Украина, ЦИК, референдум, агитация, местные выборы, голосование, Михаил Цимбалюк, Избирательный кодекс, Слуга народа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Владимир Александрович, пока еще не поздно, очнитесь, пожалуйста". Самые яркие цитаты Богдана из интервью Гордону
  "Владимир Александрович, пока еще не поздно, очнитесь, пожалуйста". Самые яркие цитаты Богдана из интервью Гордону G
  Британский журналист Хардинг: Нынешние русские шпионы – это не мрачные солдафоны, а обычные люди, олигархи, бизнесмены, студенты
  Британский журналист Хардинг: Нынешние русские шпионы – это не мрачные солдафоны, а обычные люди, олигархи, бизнесмены, студенты
  "Увольняя меня, Зеленский сказал: "Ты – как нелюбимая женщина". Полный текст интервью Богдана Гордону
  "Увольняя меня, Зеленский сказал: "Ты – как нелюбимая женщина". Полный текст интервью Богдана Гордону G
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умер ветеран "Что? Где? Когда?"
Умер ветеран "Что? Где? Когда?"
Переселение чиновников, винопровод и пенсии €1,5 тыс. Комик-дуэт "Кролики" идет в мэры Киева. Видеообращение
Переселение чиновников, винопровод и пенсии €1,5 тыс. Комик-дуэт "Кролики" идет в мэры Киева. Видеообращение
  "Фестиваль Рифкина". Вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена. Видео
  "Фестиваль Рифкина". Вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена. Видео
Вика из "НеАнгелов" рассказала, как решать проблемы
Вика из "НеАнгелов" рассказала, как решать проблемы
  Слезы и любовь. Огневич презентовала клип на песню, написанную Хлывнюком. Видео
  Слезы и любовь. Огневич презентовала клип на песню, написанную Хлывнюком. Видео
"Шикарный и сексуальный образ". Санина снялась в блузе на голое тело
"Шикарный и сексуальный образ". Санина снялась в блузе на голое тело
  В постели с козлом. Grosu рассказала в новом клипе об изменах. Видео
  В постели с козлом. Grosu рассказала в новом клипе об изменах. Видео
Разбил окно и угрожал убить. В дом Эминема пробрался грабитель
Разбил окно и угрожал убить. В дом Эминема пробрался грабитель
"Где-то на пышнее, где-то худее". 42-летняя Чехова показала, как изменилась за 13 лет
"Где-то на пышнее, где-то худее". 42-летняя Чехова показала, как изменилась за 13 лет
  "Эндорфины". Джамала и Pianoбой записали дуэтный трек. Аудио
  "Эндорфины". Джамала и Pianoбой записали дуэтный трек. Аудио
  "Не надо прибедняться". Вакарчук рассказал о своих доходах
  "Не надо прибедняться". Вакарчук рассказал о своих доходах
45-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
45-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Об этом мечтают все артисты во всем мире". В Киеве открыли именную звезду Билык
"Об этом мечтают все артисты во всем мире". В Киеве открыли именную звезду Билык
"Гламурный джокер". Литвинова показала фото с зелеными волосами
"Гламурный джокер". Литвинова показала фото с зелеными волосами
"Самоизоляция в тюрьме". Галкин записал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
"Самоизоляция в тюрьме". Галкин записал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
Актер Куценко заявил о намерении пойти в политику ради спасения экологии
Актер Куценко заявил о намерении пойти в политику ради спасения экологии
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS