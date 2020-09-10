Даже самую лучшую идею можно испортить неуклюжей реализацией. Так в Украине произошло с идеей народовластия через референдум

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Псевдореферендум: в монобольшинстве придумали способ выдавать свои идеи за "волю народа".

Любую, даже самую лучшую идею можно испортить и дискредитировать неуклюжей ее реализацией. Так, к сожалению, произошло и с идеей народовластия через референдум, которую десятилетиями обсуждали на всех уровнях общества, но так до сих пор не решилась легитимизировать в виде соответствующего закона ни одна власть. А вот нынешняя, которая построила на идее народовластия уже две избирательные кампании – президентскую и парламентскую, – не только решила манипулировать ею, но и всеми силами и поспешно пытается узаконить ее эрзац-законом. Не о полноценном референдуме, а о так называемом опросе – в исполнении ЦИК и по заказу вполне зависимого от Офиса президента (ведь "технократического" или, учитывая неутвержденную программу деятельности и частоту кадровых ротаций, просто "технического") правительства.

В конце концов, уже сам способ, которым эту идею проталкивают, лишь подтверждает предположение о намерении подменить референдумы дешевым (за счет бюджета) и заранее запрограммированным заменителем, который, впрочем, посредством ЦИК будут выдавать за "волю народа". А жесткое лоббирование этой идеи окончательно дискредитирует высокие слова о плебисците.

Напомню, сначала полномочия ЦИК проводить опросы на выборах пытались вписать в Избирательный кодекс. Тогда предложение руководителя партии "Слуга народа" не поддержали даже профильный комитет и отдельные "слуги". Не без основания считая, что для Банковой они станут удобным инструментом легализации сомнительных инициатив. Поэтому на заседании комитета 3 сентября едва не произошла драка...

Поэтому зе-депутаты мгновенно, вечером того же дня, решили зарегистрировать отдельный проект, предусматривающий наделение ЦИК правом проводить опрос граждан во время выборов. А уже 4 сентября экстренно собрали профильный комитет, на котором властное большинство депутатов и одобрило проект, который планируется принять в Раде уже на следующей пленарной неделе.

И дело не только и не столько в том, что ЦИК хотят предоставить несвойственные ей функции опросов общественного мнения. Сам текст законопроекта вполне прозрачно объясняет такую спешку: опрос планируют проводить в день голосования – на общегосударственных или местных выборах, на всей территории Украины или в отдельных ее местностях, если такое решение примет... правительство. А так как в Украине 25 октября будут проходить местные выборы, правящая партия хочет успеть еще к ним. Чтобы непосредственно в день голосования, когда любая агитация запрещена, и прямо на избирательных участках в соответствии со сформулированными вопросами повлиять на волеизъявление избирателей. В прифронтовой зоне на востоке Украины могут спрашивать о прекращении огня и условиях возвращения к миру, а на остальной территории – к примеру, о возможности голосовать с 16 лет или, между прочим, вспомнить о проекте "Большая стройка".

Несомненно, правы профессиональные социологи, отмечая, что до сих пор общественное мнение и настроения общества профессионально изучали их службы, работающие по международным методикам и критериям, которые делают невозможными манипуляции общественным мнением, тогда как в ЦИК нет ни одного специалиста-социолога. Так, если нынешняя власть не доверяет частным социологическим службам (не может "договориться" с ними?), скорее следует создать соответствующую государственную, которая будет профессионально проводить опросы.

И все это для того, чтобы в день, когда украинцы будут идти на избирательные участки, им за государственные средства задавали вопросы, сформулированные неуверенным в собственном будущем и зависимым от президента и монобольшинства правительством?

Несомненно, с народом можно и нужно советоваться через референдумы. Практика опроса общественности существует в ряде стран мира. Однако там опрос проводят по заказу ЦИК, а не сама ЦИК. К тому же, перед выборами или в период между, а не непосредственно в день голосования. Опасность же варианта этой идеи в том, что предусматривает опрос в день выборов, на самих избирательных участках, и имеет целью повлиять на само волеизъявление народа.

К тому же, опрос во время голосования – это лишняя нагрузка на комиссии и, следовательно, риск для срыва подсчета голосов.

Источник: "ГОРДОН"