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Стерненко подал кассацию на приговор по делу о похищении человека

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Стерненко еще в мае заявлял о намерении подать кассацию
Стерненко еще в мае заявлял о намерении подать кассацию
Фото: Сергій Стерненко / Facebook

Одесский активист Сергей Стерненко 27 августа сообщил в Facebook, что подал кассационную жалобу на приговор Одесского апелляционного суда по делу о похищении человека.

"Подал кассационную жалобу в Верховный Суд на приговор Одесского апелляционного суда, которым мне дали три года лишения свободы с заменой на один год условно за один несуществующий патрон", – написал он.

Стерненко уверен, что "правда победит".

https://www.facebook.com/sternenko/posts/3087602328182762

Контекст:

Приморский райсуд 23 февраля этого года приговорил Стерненко к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Его признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича. Такой же срок получил его товарищ, Руслан Демчук.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Стерненко отрицает причастность к инциденту.

В этом деле суд освободил обвиняемых от ответственности за похищение человека из-за истечения сроков давности. Им назначили наказание за разбой (по словам потерпевшего, у него отобрали 300 грн), а Стерненко, кроме нападения, признали виновным в незаконном хранении оружия – травматического пистолета.

На время рассмотрения апелляции на приговор Стерненко и Демчука 9 апреля выпустили из СИЗО под домашний арест.

31 мая Одесский апелляционный суд снял обвинения со Стерненко и Демчука по статье о разбойном нападении на Щербича и оставил в силе приговор первой инстанции по статье о похищении – суд признал активистов виновными, но из-за истечения сроков давности освободил от ответственности. 

Кроме того, суд признал Стерненко виновным по статье о незаконном обращении с оружием. Речь шла не о пистолете, его признали стартовым (шумовым), а о хранении патрона калибра 5,45 мм. Суд оставил Стерненко приговор по этой статье в виде трех лет лишения свободы, но назначил испытательный срок – один год.

Стерненко считает, что это "наказание за один патрон". Он заявил 31 мая о намерении обжаловать приговор в Верховном СудеВ пресс-службе Одесской прокуратуры говорили, что пока рассматривают вопрос подачи кассационной жалобы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховный Суд, приговор, Сергей Стерненко, жалоба
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