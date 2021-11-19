Столкновения полиции и "Нацкорпуса" под Офисом президента. Ветерана Кухарчука выпустили из СИЗО

Прокурор ходатайствовал о продлении содержания Кухарчука в СИЗО еще на два месяца. По его словам, имеющиеся риски не изменились. "Поскольку срок содержания подозреваемого под стражей истекает, мы не сможем завершить досудебное рассмотрение производства", – заявил прокурор.

Защитник подозреваемого Эдуард Вербинец, в свою очередь, считает, что риски освобождения Кухарчука, о которых говорит обвинения, необоснованны.

"Сегодня было заявлено прокурором ходатайство о продлении пребывания под стражей моего подзащитного Кухарчука... При этом в обоснование данного ходатайства не предоставлено ни одного доказательства", – отметил адвокат.

Суд отклонил ходатайство прокурора и отменил меру пресечения в виде содержания под стражей. Вместо этого ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

Также суд обязал Кухарчука прибывать по каждому требованию в суд, сообщать суду об изменении своего места жительства и/или места работы, не выезжать с территории Украины без разрешения суда, сдать на хранение суда паспорт для выезда за границу.