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Столкновения полиции и "Нацкорпуса" под Офисом президента. Ветерана Кухарчука выпустили из СИЗО

Кухарчук находится в СИЗО с 30 августа
Кухарчук находится в СИЗО с 30 августа
Фото: nationalcorps.org

Меру пресечения для руководителя черкасского отделения партии "Национальный корпус", ветерана полка "Азов" Дмитрия Кухарчука, которого подозревают в драке с полицейскими, изменили с содержания под стражей на личное обязательство. Решение 18 ноября принял Печерский райсуд Киева, написало Общественное.

Прокурор ходатайствовал о продлении содержания Кухарчука в СИЗО еще на два месяца. По его словам, имеющиеся риски не изменились. "Поскольку срок содержания подозреваемого под стражей истекает, мы не сможем завершить досудебное рассмотрение производства", – заявил прокурор.

Защитник подозреваемого Эдуард Вербинец, в свою очередь, считает, что риски освобождения Кухарчука, о которых говорит обвинения, необоснованны.

"Сегодня было заявлено прокурором ходатайство о продлении пребывания под стражей моего подзащитного Кухарчука... При этом в обоснование данного ходатайства не предоставлено ни одного доказательства", – отметил адвокат.

Суд отклонил ходатайство прокурора и отменил меру пресечения в виде содержания под стражей. Вместо этого ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

Также суд обязал Кухарчука прибывать по каждому требованию в суд, сообщать суду об изменении своего места жительства и/или места работы, не выезжать с территории Украины без разрешения суда, сдать на хранение суда паспорт для выезда за границу. 

Контекст:

14 августа педставители националистических организаций, в частности "Национального корпуса", "Азова" и С14, устроили акцию протеста в Киеве, в ходе которой колонна людей подошла к Офису президента Украины.

Во время акции начались стычки митингующих с полицейскими. Глава МВД Денис Монастырский говорил, что протестующие отказались проходить проверку на наличие опасных предметов и стали прорывать кордоны полиции. В итоге восемь правоохранителей получили травмы и ожоги. Полиция открыла производство.

В "Национальном корпусе" заявили, что команда президента Владимира Зеленского и он сам боятся ветеранов и такими действиями настраивают против себя активное проукраинское сообщество.

Кухарчуку и  ветерану полка "Азов" Олегу Довбышу инкриминируют хулиганство с применением оружия  (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса). По версии следствия, они били ногами полицейских. Подозреваемые вину не признают – по их словам, они присутствовали на митинге, но никого не били. 30 августа суд арестовал обоих.

Теги: Черкассы, полиция, СИЗО, митинг, столкновения, националисты, полицейский, Национальный корпус, личное обязательство, Дмитрий Кухарчук, суд, Офис президента Украины
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